(shareribs.com) New York 06.12.2021 - Die University of Washington plant eine klinische Studie mit Pflegekräften, die in der Pandemie besonders herausgefordert sind. Neue Daten legen nahe, dass Psilocybin Alkoholsucht eindämmen könnte. Wie die University of Washington mitteilte, soll in einer klinischen Studie untersucht werden, ob Psilocybin, der Wirkstoff in sogenannten magic mushrooms, genutzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...