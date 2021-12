Am Montag schliesst der SMI um 1,64 Prozent höher bei 12'375,35 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit einer starken Aufwärtsbewegung in die neue Woche gestartet. Am Markt setzte sich am Montag die Meinung durch, die neu aufgetretene Coronavirus-Variante Omikron könnte weniger gesundheitsgefährdend sein als zunächst befürchtet. Der Leitindex SMI kletterte von Zyklikern, Finanztiteln und auch von Schwergewichten unterstützt über die Marke von 12'300 Punkten...

