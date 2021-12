DJ Diess soll offenbar Volkswagen-Chef bleiben - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen-Chef Herbert Diess kann den Wolfsburger Autokonzern einem Agenturbericht offenbar weiterführen. Es mehrten sich die Anzeichen, dass sich der Manager im Amt halten könne, berichtet Reuters unter Berufung auf eine Person mit Kenntnis der Beratungen. Die in langwierigen Verhandlungen gefundene Lösung sehe vor, dass VW-Markenchef Ralf Brandstätter in den Konzernvorstand aufsteige. Diess solle sich auf strategische Fragen der Konzernführung konzentrieren. "Das Pendel neigt sich eindeutig dahin, dass Diess bleibt", sagte eine zweite Person laut Reuters. Eine Volkswagen-Sprecherin wollte sich nicht zu den Informationen äußern.

In den vergangenen Wochen hatte es einen Machtkampf zwischen Diess und dem Betriebsrat gegeben, die Zukunft des Managers hing lange am seidenen Faden. Mit dem Aufstieg von Brandstätter verliere Diess nun an Einfluss auf das operative Geschäft, hieß es in Konzernkreisen laut Reuters weiter. Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch habe auf eine Einigung in der Personalie Diess vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung am Donnerstag gedrungen, so die Agentur unter Berufung auf Konzernkreise weiter. Dann soll das Kontrollgremium die Investitionsplanung für die kommenden fünf Jahre absegnen. Am Mittwoch soll der Führungszirkel des Aufsichtsrats die Sitzung vorbereiten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2021 12:11 ET (17:11 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.