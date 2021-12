DJ Safran will Navigationsspezialisten Orolia kaufen

Von Cristina Roca

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Safran will die Orolia SA von Eurazeo kaufen. Das französische Unternehmen sei für die Übernahme laut Mitteilung in exklusive Verhandlungen eingetreten. Orolia soll nach Abschluss der Transaktion, die für Mitte 2022 erwartet werde, in die Ausrüstungs- und Verteidigungssparte von Safran integriert werden.

Orolia bietet Technologien für zivile, militärische und weltraumgestützte Operationen an und soll laut Safran 2021 voraussichtlich einen Umsatz von 100 Millionen Euro erzielen.

