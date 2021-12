Am kommenden Samstag wird ein 330 Meter langer Asteroid an der Erde vorbeifliegen, den die Nasa als potenziell gefährlich und massiv wertvoll einschätzt. Am 11. Dezember 2021 kommt der eiförmige Asteroid 4660 Nereus der Erde so nah wie seit 20 Jahren nicht mehr. Nereus - benannt nach dem griechischen Meeresgott - wird mit einer Geschwindigkeit von über 23.000 km/h etwa 3,86 Millionen Kilometer von der Erde entfernt an unserem Planeten vorbeifliegen. Das entspricht rund der zehnfachen Entfernung zwischen Erde und Mond und ist nach ...

