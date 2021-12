Den Wochenstart hätten sich die Lucid-Anleger auch anders vorgestellt: Statt mit Vollgas in die neue Woche sackte die Lucid-Aktie ab. Was die US-Börsenaufsicht damit zutun hat, lesen Sie hier. Vorladung der Börsenaufsicht Die Börsenaufsicht der USA verlangt von der Lucid Group Dokumente in Zusammenhang mit einer Untersuchung des Blankoschecks-Geschäfts, berichtet Reuters. Demnach bezieht sich die Untersuchung laut Angaben von Lucid auf den Zusammenschluss ...

