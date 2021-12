STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum neuen Kabinett/zur SPD:

"Das Personaltableau kann sich sehen lassen. Die Sozialdemokraten schicken Politikerinnen und Politiker mit Expertise in die Regierung, denen ihre Ressorts zuzutrauen sind. Das gilt nicht nur für Karl Lauterbach als Gesundheitsminister, auf den in dieser Coronalage alle Augen gerichtet waren. Die erste Bundesinnenministerin tritt ihr Amt an. Vom Kanzler abgesehen, kommt die Außenpolitik ganz in Frauenhand, da Auswärtiges Amt, Verteidigungs- und Entwicklungsministerium Chefinnen erhalten. Das könnte jene versöhnen, die Scholz' Paritätsversprechen bei neun Männern und acht Frauen als gebrochen ansehen."/ra/DP/nas