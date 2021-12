Die Kombination der Zensusdaten von Conviva mit den demografischen Daten von Experian verleiht Publishern den tiefen Einblick in ihr Publikum, der von Werbetreibenden und Marketingverantwortlichen verlangt wird

Conviva, die Plattform für kontinuierliche Messungen bei Streaming-Medien hat sich mit Experian, dem führenden globalen Anbieter von Informationsdienstleistungen zusammengetan, um Streaming-Anbietern und den Partnern in ihren Ökosystemen die branchenweit fortschrittlichsten Kundensegmentierungsdaten bereitzustellen ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Lösung der globalen Messschwierigkeiten in der Streaming-Branche. Die Kombination der Streaming-Zensusdaten aus erster Hand von Conviva mit den beispiellosen demografischen Daten von Experian verleiht Publishern die Fähigkeit, Werbetreibenden auf einfache Weise die detailliertesten und präzisesten Erkenntnisse in Bezug auf ihr Publikum bereitzustellen darunter inhaltliche Präferenzen des Zielpublikums, Verhaltensmuster der Zuschauer, Wahrnehmung von Anzeigen usw.

Aufgebessert wird die Lösung durch die Integration der Marketingdaten von Experian in die neuerdings erweiterte Plattform zur Publikumsmessung von Streaming-Inhalten von Conviva, welche die Technologie Stream ID umfasst und ein gängiges Identitätsmodell einsetzt, um Interoperabilität unter Ökosystemen zu erzeugen und einheitliche, präzise Identitätslösungen mithilfe der besten verfügbaren Daten aus erster Hand bereitzustellen. Auf Grundlage der Datensätze, die durch die von Conviva patentierte Stream Sensor-Technologie erfasst wurden, verknüpft Stream ID mehrere Geräte zu einem einzelnen Haushalt auf der Basis von anonymisierten Publisher-Daten ohne problematische Cookies und Gerätekennungen. Stream ID von Conviva analysiert derzeit das Streaming-Verhalten in mehr als 80 Millionen US-amerikanischen Haushalten. Im Verlauf des nächsten Jahres ist eine internationale Expansion geplant.

"Mit der Weiterentwicklung des Fernsehens und den bei Verbrauchern immer beliebter werdenden Streaming-Diensten wird es für Publisher zwingend notwendig, den Werbetreibenden dabei zu helfen, die Wirksamkeit ihrer CTV-Kampagnen richtig zu messen", sagte Aimee Irwin, Senior Vice President für Strategie und Partnerschaften bei Experian Marketing Services. "Unsere Beziehung zu Conviva schafft einen weiteren Weg für uns, um Publishern fortschrittliche Kennzahlen und robuste demografische Daten bereitzustellen, welche die aktuellen Messschwierigkeiten in Bezug auf TV-Inhalte beheben."

Zusätzlich zu ihrem unschätzbaren Wert für Werbetreibende ermöglichen es die demografischen Daten auf Haushaltsebene von Conviva und Experian auch Marketingverantwortlichen, gezielte Marketingstrategien für mehr Kundenbindung und -akquise zu erstellen. Marketingverantwortliche können die neu verfügbaren demografischen Daten für Streaming Video nutzen, um neue oder aufkommende Kundensegmente zu erstellen, demografische Daten von Streaming Video und sozialen Medien zu überlagern, markenübergreifende Reichweiten in Haushalten zu messen, um Bereiche zur Verbesserung von Promotionsmaßnahmen zu bestimmen und Tendenzen im Konsum von Inhalten aufzudecken und Promotionen und Empfehlungen zu verbessern.

"Die Messung von Inhalten und Werbung auf Zensusebene mit einem einzigen Sensor bietet besseren Kontext und unterstützt die funktionsübergreifend tätigen Mitarbeiter von Publishern bei der Maximierung von Kundenbindung und Erträgen", so Keith Zubchevich, CEO von Conviva. "Mit der Integration der Daten von Experian in die Plattform von Conviva bieten wir den Publishern die detailliertesten und präzisesten anonymisierten Daten aus erster Hand, die es gibt."

Über Conviva

Conviva ist die Plattform für Erhebungen, kontinuierliche Messungen und Bindungen für Streaming-Medien. Unsere Echtzeitplattform wird durch unsere patentierten Lösungen Stream Sensor und Stream ID angetrieben und ermöglicht Vermarktern, Werbetreibenden, technischen Betrieben sowie für Engineering und Kundendienst zuständigen Teams den Aufbau, die Einbindung, Monetarisierung und die längerfristige Bindung ihrer Zielgruppen. Conviva hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken wie CCTV, DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED und WarnerMedia bei der Erschließung der unglaublichen Möglichkeiten im Bereich Streaming Media zu unterstützen. Heute verarbeitet unsere Plattform täglich fast 3 Billionen Streaming-Datenereignisse und unterstützt mehr als 500 Millionen Einzelzuschauer, die 200 Milliarden Streams pro Jahr über 4 Milliarden Anwendungen auf Geräten anschauen. Conviva sorgt dafür, dass digitale Unternehmen jeder Größe besser streamen können jeder Stream, jeder Bildschirm, jede Sekunde. Weiterführende Information erhalten Sie unter www.conviva.com.

Über Experian

Experian ist der führende globale Anbieter von Informationsdienstleistungen. In den großen Momenten des Lebens vom Kauf eines Hauses oder Autos über die Finanzierung des Studiums eines Kindes bis hin zum Ausbau eines Geschäfts durch die Kontaktaufnahme mit neuen Kunden ermöglichen wir den Verbrauchern und unseren Kunden die Verwaltung ihrer Daten mit Zuversicht. Wir verhelfen Einzelpersonen zur Übernahme der Kontrolle über ihre Finanzen und zum Zugang zu Finanzdienstleistungen, Unternehmen zu intelligenteren Entscheidungen und Wachstum, Kreditgebern zur verantwortungsbewussteren Vergabe von Krediten und Organisationen zur Verhinderung von Identitätsbetrug und Kriminalität.

Wir haben 20.000 Mitarbeiter/innen in 44 Ländern und investieren täglich in neue Technologien, talentierte Mitarbeiter und Innovationen, um allen unseren Kunden zu helfen, jede Chance optimal zu nutzen. Wir sind an der Londoner Börse notiert (EXPN) und sind Bestandteil des FTSE-100-Index.

Erfahren Sie mehr unter www.experianplc.com oder besuchen Sie unseren globalen Content-Hub in unserem globalen Nachrichtenblog, wo Sie die neuesten Nachrichten und Erkenntnisse des Konzerns finden.

