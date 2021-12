DJ MÄRKTE ASIEN/Gewinne querbeet - Schanghai hinkt hinterher

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Freundliche Vorgaben von der Wall Street ziehen am Dienstag Aufschläge an den Börsen in Ostasien und Australien nach sich. Dabei stützt die Hoffnung auf einen glimpflichen Verlaufen der Corona-Pandemie auch mit der Virusvariante Omikron. In Hongkong zeigen sich Anleger über eine mögliche Restrukturierung der Schulden des angeschlagen Immobilienkonzerns Evergrande erleichtert.

An den chinesischen Börsen stützt ferner die Senkung der Mindestreserveanforderung für Banken um 50 Basispunkte durch die chinesische Zentralbank. Sie war am Montag nach Handelsschluss mitgeteilt worden. Damit steigt die Liquidität im Bankensystem und senkt die Finanzierungskosten der Unternehmen.

In Tokio steigt der Nikkei-225 um gut 2 Prozent. Softbank springen um gut 5 Prozent nach oben, nachdem sich die Kurse von einigen Portfoliogeselllschaften wie Alibaba oder Didi zuletzt wieder deutlich erholen konnten.

In Hongkong (+1,5%) steht der angeschlagene Immobilienkonzern Evergrande im Blick. Offenbar nähert sich das Unternehmen einem Schuldenschnitt. Am Freitag hatte Evergrande mitgeteilt, Zahlungen möglicherweise nicht bedienen zu können. Am Montag kündigte Evergrande dann die Installierung eines Risikomanagement-Komitees an, in dem auch staatliche Repräsentanten vertreten sind. Die Aktie gewinnt nach zunächst deutlichen höheren Aufschlägen noch 2,7 Prozent. Am Vortag war der bereits zertrümmerte Kurs um 18 Prozent eingebrochen.

Am Montag hatte mit Sunshine 100 China Holding ein weiterer, wenn auch deutlich kleinerer Immobilienentwickler, Probleme bei der Bedienung eines Großkredits eingeräumt.

Starke Ex-und Importdaten aus China verpuffen

Deutliche Gewinne verbuchen in Hongkong die an der Wall Street gelisteten Technologiewerte, die im US-Handel kräftig zugelegt hatten. Alibaba verteuern sich um 9 Prozent. "Wir empfehlen, während der gegenwärtigen Aktienschwäche Qualitäts-Tech-Aktien wie Tencent zu akkumulieren, die ein großer Nutznießer des Metaversum ist", so KGI Securities.

Mit einem Plus von lediglich 0,1 Prozent zeigt der Markt in Schanghai relative Schwäche. Dass neue Export- und Importdaten besser ausgefallen sind als erwartet, sorgt dort für keinen Auftrieb. Zu den gefragten Titeln gehören Bankenwerte angesichts der Senkung der Mindestreserveanforderung.

Der australische Markt verzeichnete mit einem Plus von 0,9 Prozent die höchsten Tagesgewinne in zwei Monaten. Die Reisewerte Qantas, Webjet, Flight Centre und Corporate Travel Management gewannen zwischen 3,8 und 5,7 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.313,90 +0,9% +11,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.539,07 +2,2% +2,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.987,58 +0,5% +4,0% 07:00 Schanghai-Comp. 3.592,81 +0,1% +3,5% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.820,39 +2,0% -12,9% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.126,64 +0,3% +9,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.489,35 +0,4% -7,7% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:53 Uhr % YTD EUR/USD 1,1290 +0,1% 1,1283 1,1279 -7,6% EUR/JPY 128,35 +0,2% 128,07 127,62 +1,8% EUR/GBP 0,8497 -0,1% 0,8509 0,8523 -4,9% GBP/USD 1,3287 +0,2% 1,3261 1,3234 -2,8% USD/JPY 113,69 +0,2% 113,50 113,14 +10,1% USD/KRW 1.179,69 -0,1% 1.180,70 1.182,25 +8,7% USD/CNY 6,3712 -0,1% 6,3763 6,3733 -2,4% USD/CNH 6,3720 -0,1% 6,3760 6,3749 -2,0% USD/HKD 7,8006 +0,0% 7,8005 7,7992 +0,6% AUD/USD 0,7077 +0,4% 0,7049 0,7016 -8,1% NZD/USD 0,6766 +0,2% 0,6751 0,6748 -5,8% Bitcoin BTC/USD 51.093,04 +0,5% 50.838,99 48.328,14 +75,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,23 69,49 +1,1% 0,74 +47,9% Brent/ICE 73,68 73,08 +0,8% 0,60 +38,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.778,75 1.778,75 0% 0 -6,3% Silber (Spot) 22,34 22,38 -0,2% -0,04 -15,4% Platin (Spot) 942,50 940,95 +0,2% +1,55 -12,0% Kupfer-Future 0,00 4,34 0% 0 +23,1% ===

