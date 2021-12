Kaarst (ots) -Die Website Baby-Vornamen.de hat 16 Prozent aller Geburtsmeldungen in Deutschland ausgewertet und daraus eine repräsentative Babynamen-Statistik für das Jahr 2021 erstellt. Noah und Emilia sind demnach die derzeit beliebtesten Namen für Neugeborene.Top 10 Jungennamen des Jahres 20211. Noah2. Leon3. Ben (+1)4. Paul (-1)5. Elias6. Emil7. Jonas (+1)8. Felix (-1)9. Liam (+1)10. Theo (+1)Top 10 Mädchennamen des Jahres 20211. Emilia2. Mia (+1)3. Emma (-1)4. Mila (+1)5. Lina (-1)6. Ella (+1)7. Charlotte (-1)8. Lea (+1)9. Marie (-1)10. Ida (+1)In Klammern angegeben ist die Veränderung der Platzierung gegenüber dem Vorjahr.Die vollständige Vornamen-Hitliste Deutschlands für das Jahr 2021 ist hier zu finden: https://www.baby-vornamen.de/?a=261Michael Calinski, Chefredakteur von Baby-Vornamen.de, kommentiert:"Unter den zehn häufigsten Jungen- und Mädchennamen ist in diesem Jahr wenig Bewegung. Noah und Emilia können ihre Spitzenposition verteidigen, Theo und Ida schaffen knapp den Sprung in die Top-Ten. Interessanter ist ein Blick auf die nachfolgenden Platzierungen von elf bis 30. Dort springt der Jungenname Matteo von Platz 26 auf 19. Wir gehen davon aus, dass der Matteo-Trend noch weiter an Fahrt aufnehmen und sich der Name schon bald in der Top-Ten wiederfinden wird. Bei den Mädchennamen verlieren langjährige Trendnamen wie Emma, Marie, Sophia, Sophie und Anna weiter an Beliebtheit. Dafür dringen Namen wie Lilly (Platz 24) und Frieda (Platz 28) neu in die Top-30 vor."Über die Untersuchung:Für die repräsentative Vornamensstatistik hat die Redaktion von Baby-Vornamen.de 124.741 Geburtsmeldungen aus dem gesamten Bundesgebiet im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende November 2021 analysiert, was etwa 16 Prozent aller Geburten entspricht. Berücksichtigt wurden nur Erstnamen. Im Gegensatz zu vergleichbaren Vornamensstatistiken wurden ähnlich klingende und geschriebene Namen wie Finn/Fynn oder Hanna/Hannah nicht zusammengefasst, um eine für alle individuellen Schreibweisen aussagekräftige Statistik zu erhalten.Pressekontakt:Frank OptendrenkOC Projects GmbHJustus-Liebig-Str. 341564 KaarstTelefon: 02131 2915574E-Mail: optendrenk@oc-projects.deOriginal-Content von: OC Projects - Baby-Vornamen.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125410/5092463