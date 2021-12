DJ Merck & Co setzt Rekrutierung für zwei Studien mit Islatravir aus

Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat die Rekrutierung von Teilnehmern für klinischen Phase-3-Studien zur Bewertung der oralen Einnahme von Islatravir zur Präexpositionsprophylaxe bei Menschen mit hohem HIV-1-Infektionsrisiko ausgesetzt. Die klinischen Phase-3-Studien IMPOWER 22 und IMPOWER 24 untersuchen die einmal monatliche orale Einnahme von Islatravir. Die Rekrutierung sei auf Empfehlung eines externen Ausschusses zur Datenüberwachung ausgesetzt worden, teilte der Konzern mit, und kündigte weitere Analysen dieser und anderer Studien an.

Die bereits in die Studien aufgenommenen Teilnehmer würden weiterhin die Studienmedikamente erhalten. Merck & Co werde zusätzliche Maßnahmen zur Überwachung der Studie für die Studienteilnehmer ergreifen.

