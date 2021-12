Aktien: Bayer-Krebsmittel erreicht Studienziel - Aktie fällt auf Jahrestief

Anzeige / Werbung Der Bayer-Konzern kann mit seinem Krebsmedikament Nubeqa einen Erfolg feiern: Das Mittel erreicht ein wichtiges Studienziel. Nun sind die Gesundheitsbehörden gefragt. Dennoch rutscht die Aktie auf ein Jahrestief ab. Das Bayer-Medikament Nubeqa wird bereits bei der Behandlung von nicht-metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakarzinom eingesetzt. Zahlreiche Gesundheitsbehörden weltweit haben das Mittel dafür zugelassen. Nun feiert es einen weiteren Studienerfolg. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Bayer mitteilte, hat das Mittel ein wichtiges Untersuchungsziel erreicht. Demnach bewirkt die Behandlung in Kombination mit einem Chemotherapeutikum und einer Hormontherapie eine signifikante Verlängerung des Gesamtüberlebens bei Männern mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom im Vergleich zu einer alleinigen Standardtherapie, erläuterte der Dax-Konzern. Bayer teilte indes weiter mit, dass detaillierte Studienergebnisse in Kürze folgen werden. Ihre Vorstellung sei auf einem wissenschaftlichen Kongress geplant. Angestrebt sei zudem mit Gesundheitsbehörde weltweit mit dem Ziel einer Zulassung besprechen. Bayer-Aktie unter Druck Die Aktie von Bayer gehört in diesem Jahr erneut zu den schwächeren DAX-Titeln. Der Titel verliert rund 8 Prozent und erreichte gestern ein neues Jahrestief bei rund 44 Euro. Auch der MACD (Momentum) ist weiterhin abwärts gerichtet. , so dass ein Test des Vorjahrestiefs bei rund 40 Euro möglich erscheint. Die charttechnische Lage bessert sich erst, wenn die 200-Tagelinie (rot) bei 50 Euro überschritten wird. Enthaltene Werte: DE000BASF111,DE000BAY0017,US48265W1080,US60770K1079,US09075V1026

