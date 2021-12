Der Bitcoin erholt sich weiter von seinem starken Kursrutsch am Samstag. Der Kurs der weltweit bekanntesten Kryptowährung legte am Dienstag im frühen Handel circa ein Prozent auf rund 51 000 Dollar zu. Am Samstag war der Bitcoin um rund ein Fünftel bis auf 42 000 Dollar gefallen. Seither erholt er sich peu a peu von diesem starken Rückgang.

