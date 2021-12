Die polnische mBank ist eine Tochter der Commerzbank, die genau das verkörpert, was die Mutter alles noch erreichen will. Hohe Profitabilität, schlanke Kostenstruktur und viele digitale Vertriebskanäle. Allerdings kämpft die mBank mit Altlasten, die auch einen Verkauf durch die Commerzbank vor rund anderthalb Jahren unmöglich machten. Nun rückt eine Lösung aber wohl näher.Vor Jahren waren vor allem Hypothekenkredite in Schweizer Franken sehr beliebt in Polen, denn die Zinsen waren niedriger als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...