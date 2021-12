Intel kündigt Listing von Mobileye an. Die Tochter soll Mitte 2022 an die Börse kommen. Volkswagen begrenzt die Macht von Diess weiter. Der Aufsichtsrat stellt dem VW-Chef zwei Aufpasser an die Seite. Frankfurt bestätigt den Antrag von Aroundtown. Das Listing von TLG Immobilien endet im Dezember.Die Aktienmärkte in Asien bewegen sich heute früh in einer Risk-On Sitzung. Nahezu alle wichtigen Benchmarks können sich verbessern. Einzig und allein der Handel auf dem Festland Chinas ist skeptisch. Die Liste der Gewinner wird vom Hang Seng Index und dem ...

