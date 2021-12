DJ IPO/Intel will Fahrassistenz-Tochter Mobileye an die Börse bringen

Von Cara Lombardo und Corrie Driebusch

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Halbleiterhersteller Intel will seine israelische Tochter Mobileye an die Börse bringen. Nach Angaben von Intel soll Mobileye Mitte nächsten Jahres durch die Ausgabe neuer Aktien an einer US-Börse gelistet werden. Intel-Chef Pat Gelsinger sagte in einem Interview, dass der Schritt durch das steigende Investoren-Interesse an autonomen Fahrzeugen veranlasst wurde. Mobileye entwickelt Fahrassistenzsysteme und könnte nach Einschätzung von mit der Angelegenheit vertrauten Personen bei einem Börsengang mit mehr als 50 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

Intel hatte Mobileye 2017 für rund 15 Milliarden Dollar übernommen. Das Unternehmen, das ursprünglich 2014 an die Börse gegangen war, ist auf chipbasierte Kamerasysteme spezialisiert, die automatisiertes Fahren ermöglichen. Seit der Übernahme durch Intel haben sich Mobileyes Umsätze in etwa verdreifacht. Im dritten Quartal legten die Erlöse auf Jahressicht um 39 Prozent auf 326 Millionen Dollar zu. Im gleichen Zeitraum setzte Intel über 19 Milliarden um.

