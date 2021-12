The following instruments on XETRA do have their first trading 07.12.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.12.2021Aktien1 PLBCLTX00019 Bioceltix S.A.2 US45784C1009 InPost S.A. ADR3 AU0000183493 Peak Resources Ltd. Def Shs4 CA08947T1057 Big Red Mining Corp.5 LU2405144788 Codere Online Luxembourg S.A.6 FR0010285965 1000MERCIS S.A.7 US24803R1095 Demant A/S ADR8 FR0010313486 Prodware S.A.9 CA87000A1049 Swarmio Media Holdings Inc.10 CA89531J7868 Trevali Mining Corp.11 CA0086331091 Aguila Copper Corp.Anleihen1 XS2077560162 International Finance Corp.2 XS1792116532 International Finance Corp.3 XS2418392143 UNIQA Insurance Group AG4 CH1141700539 Graubündner Kantonalbank5 DE000NLB3VD1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 DE000NLB3U13 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 FR0014006UB7 Batigère S.A. d'HLM8 DE000HLB41W3 Landesbank Hessen-ThüringenGirozentrale9 DE000HLB2961 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale