Per Hightech kartieren die Nasa und US-Forscher:innen Plastikkonzentrationen im Meer. Animationen zeigen nun deren Entwicklung. Acht Milliarden Kilogramm Plastikmüll gelangen jedes Jahr in die Weltmeere. Die größte Müllinsel schwimmt im Pazifik und hat die vierfache Größe der Bundesrepublik und wiegt so viel wie acht Eiffeltürme. Wer die Entwicklung des "Great Pacific Garbage Patch" und der anderen Plastikinseln im Ozean beobachten möchte, erhält nun eine Möglichkeit. Die Nasa zeigt aktuell eine Animation, welche die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...