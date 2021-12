Zusammenfassung:

BAI Communications wird von Transport for London (TfL) mit der Bereitstellung mobiler Breitbandkommunikation in der Londoner U-Bahn bis Ende 2024 beauftragt

Die neue technische Lösung von BAI Communications basiert auf Gerätetechnik von ADVA, darunter die FSP 150-Aggregationstechnologie und das ALM-Glasfaserüberwachungssystem

ADVAs G.metro- und Netzsynchronisationslösungen stellen einen störungsfreien Betrieb sicher

ADVA (FWB: ADV) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen Schlüsseltechnologien für die Bereitstellung mobiler Breitbanddienste in der Londoner U-Bahn an BAI Communications liefert. Das Londoner U-Bahnnetz, auch bekannt als "The Tube", hat in Großbritannien aufgrund seiner unzureichenden Kommunikations- und Mobilfunkabdeckung einen schlechten Ruf. Die Technologie von ADVA wird eine wichtige Rolle spielen, diesen Ruf zu verbessern und die britische Hauptstadt in ihrem Vorhaben zu unterstützen, Smart-City-Technologie einzuführen und das städtische Leben zu verbessern.

ADVA unterstützt BAI Communications bei der Bereitstellung von mobilen Breitbanddiensten in der Londoner U-Bahn. (Photo: Business Wire)

"Mit der Innovation von ADVA kann BAI Communications zum ersten Mal eine durchgängige Abdeckung mit mobilen Breitbanddiensten ermöglichen. Damit werden die Kommunikationsmöglichkeiten für die Nutzer der U-Bahn deutlich verbessert. Wir ermöglichen den Fahrgästen, sich während der Fahrt mit dem Internet zu verbinden, zu telefonieren, Videos zu streamen und online zu arbeiten und das überall im gesamten Netz", sagte Andrew Conway, Director of Solutions and Innovation bei BAI Communications UK. "Unsere neue technische Lösung wird das Reisen angenehmer und produktiver machen und damit der Londoner Wirtschaft einen bedeutenden Impuls geben."

Die neue Lösung von BAI Communications nutzt mehrere ADVA-Technologien. Die ADVA FSP 150-Aggregationstechnik ermöglicht die Anbindung von sogenannten Small-Cells. Die steckbaren selbstabstimmenden G.metro-Transceiver von ADVA sorgen für die automatisierte Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen im U-Bahnnetz. Darüber hinaus stellt ein präzises und robustes Netzwerk-Timing durch die Oscilloquartz-Synchronisationstechnologie von ADVA sicher, dass das unterirdische Netz eine zum oberirdischen Netz gleichwertige Qualität bietet. Zusätzlich ermöglicht ADVA ALM eine Echtzeitüberwachung der Glasfasern im laufenden Netzbetrieb. Der gesamte Datenverkehr wird von ADVAs Netzmanagementsystem Ensemble Controller umfassend überwacht und gesteuert.

"Die Londoner U-Bahn wurde im 19. Jahrhundert als Reaktion auf das Wachstum der Stadt während der industriellen Revolution gebaut. Heute stellt uns die globale Digitalisierung vor neue Herausforderungen. Wir arbeiten mit BAI Communications zusammen, damit das U-Bahnnetz den Anforderungen einer vollständig vernetzten Welt genügt", kommentierte Hartmut Müller-Leitloff, SVP of Sales EMEA bei ADVA. "Der Rollout hat mit einer äußerst robusten und zuverlässigen Glasfaseranbindung begonnen. Bis Ende 2024 werden dann alle Bahnhöfe und Tunnel über eine vollständige Mobilfunkabdeckung verfügen. Damit werden attraktive 5G-Dienste und weitere zukünftige Anwendungen ermöglicht."

Im folgenden Video wird gezeigt, wie ADVA und BAI Communications eine vollständige Abdeckung mit einem mobilen Hochgeschwindigkeitsnetz in der Londoner U-Bahn sicherstellen: https://youtu.be/NwBUsgAvAys.

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Über BAI Communications

BAI Communications ist ein weltweit führender Anbieter von gemeinsam genutzten Kommunikationsinfrastrukturen und entwickelt Lösungen, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre Dienste zu verbessern, ihre Netzwerke zu beschleunigen und ihre Reichweite auf möglichst effiziente und kostengünstige Weise zu vergrößern. BAI ist seit langem ein Vorreiter bei der Weiterentwicklung von Netzwerken und nutzt Glasfaser, um den Übergang von 4G/LTE zu beschleunigen, 5G voranzutreiben und sich auf 6G vorzubereiten. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden in den Bereichen Mobilfunknetzbetreiber, Behörden, Verkehrsbetriebe, Unternehmen, Rundfunk und Veranstaltungsorte zusammen, um ihre Kommunikationsvisionen zu verwirklichen. Dabei konzentrieren wir uns nicht nur auf die unmittelbare Zukunft, sondern auch auf die Möglichkeiten, die sich aus langfristigen Partnerschaften ergeben. Unsere globalen Aktivitäten im Rahmen der BAI-Gruppe, Mobilitie, und der Mehrheitsbeteiligung an Transit Wireless erstrecken sich auf Australien, Kanada, Hongkong, Großbritannien und die Vereinigten Staaten. Gemeinsam schaffen wir intelligentere Communities für alle.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.adva.com

Contacts:

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 1904 69 93 58

public-relations@adva.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 89 890 66 58 54

investor-relations@adva.com