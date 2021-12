DJ Symrise übernimmt kanadische Giraffe Foods

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Symrise AG stärkt ihr Portfolio an maßgeschneiderten Geschmackslösungen mit der Übernahme der Giraffe Foods Inc. Den Erwerb von Giraffe Foods, einem kanadischen Hersteller von kundenspezifischen Saucen, Dips, Dressings, Sirupen und Getränken im B2B-Bereich für die Marktsegmente Home Meal Replacement, Food Service und Einzelhandel, will der DAX-Konzern nach eigenen Angaben noch vor Ende des Jahres abschließen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Giraffe Foods verzeichnete im Geschäftsjahr, das im Juni 2021 endete, ein Umsatzwachstum von über 25 Prozent und setzte rund 80 Millionen kanadische Dollar um.

"Mit der Akquisition nutzen wir eine strategische Chance, unser Portfolio auf dem attraktiven Markt für maßgeschneiderte Geschmackslösungen zu erweitern", sagte Jean-Yves Parisot, Vorstand Flavor & Nutrition der Symrise AG. "Durch die Kombination der Flavor & Nutrition-Expertise von Symrise mit den Fähigkeiten von Giraffe Foods im Bereich kundenspezifischer Rezepturen wollen wir ein führender Anbieter von integrierten Geschmackslösungen in Nordamerika werden. Die Akquisition von Giraffe Foods unterstützt unsere etablierten Geschäfte in der Region und erweitert unser Leistungsangebot in den Bereichen Geschmack, Ernährung und Gesundheit."

December 07, 2021

