DJ Stellantis mit Wachstumsoffensive bei softwaregestützten Fahrzeugen

FRANKFURT (Dow Jones)--Stellantis hat sich mittelfristige Ziele für Umsatz und Investitionen im Rahmen seiner Software-Strategie gesetzt, mit der Tech-Plattformen der nächsten Fahrzeug-Generation entwickelt werden sollen. Wie die Stellantis NV mitteilte, soll der Jahresumsatz mit softwaregestützten Produkten bis 2026 rund 4 Milliarden Euro erreichen und bis 2030 auf 20 Milliarden Euro steigen. Für diese Transformation plant der Konzern Investitionen von mehr als 30 Milliarden Euro bis 2025.

Die Software-Strategie soll Hand in Hand gehen mit den Plänen für elektrifizierte Fahrzeuge, die das Unternehmen im Juli vorstellte. Demzufolge sollen bis 2030 bei den verkauften Fahrzeugen mehr als 70 Prozent in Europa und mehr als 40 Prozent in den USA auf emissionsarme Fahrzeuge entfallen. Über strategische Partnerschaften, darunter BMW, Foxconn und Waymo, will der Konzern Innovation, Effizienz und Know-How vorantreiben.

Um diese Transformation zu unterstützen, baut Stellantis eine Software- und Datenakademie auf, um mehr als 1.000 interne Ingenieure in verschiedenen Rollen umzuschulen. Darüber hinaus sollen weltweit Talente aus den Bereichen Software und künstliche Intelligenz eingestellt werden. Bis 2024 will Stellantis weltweit 4.500 Software-Ingenieure beschäftigen.

December 07, 2021 02:54 ET (07:54 GMT)

