Auch im Mittelstand verhärtet sich der Markt in der D&O-Versicherung. Zur Entwicklung, zu den Unterschieden von Unternehmens- und Persönlicher D&O, zu den Wirecard-Folgen und den Links zum Cyberschutz, hat AssCompact bei Mario Hartmann, D&O-Experte bei Hiscox Deutschland, nachgefragt. Ein Interview mit Mario Hartmann, D&O-Experte bei Hiscox DeutschlandHerr Hartmann, gibt es heute eigentlich noch einen großen Unterschied zwischen Unternehmens-D&O und personenbezogener D&O?Das Spezielle an der sogenannten ...

