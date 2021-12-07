DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PET. MEX. 13/24 MTN US71654QBH48 07.12.2021 HZE/EOT
PET. MEX. 16/46 MTN US71654QBX97 07.12.2021 HZE/EOT
PET. MEX. 17/26 MTN US71654QCB68 07.12.2021 HZE/EOT
PET. MEX. 18/27 MTN 2 US71654QCG55 07.12.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PET. MEX. 13/24 MTN US71654QBH48 07.12.2021 HZE/EOT
PET. MEX. 16/46 MTN US71654QBX97 07.12.2021 HZE/EOT
PET. MEX. 17/26 MTN US71654QCB68 07.12.2021 HZE/EOT
PET. MEX. 18/27 MTN 2 US71654QCG55 07.12.2021 HZE/EOT
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