Reinbek (ots) -Wenn die Tage allmählich kürzer werden und die Temperaturen immer weiter sinken, steht der Winter vor der Tür. Die kalten Temperaturen und die trockene Heizungsluft machen unseren Nägeln zu schaffen. Wie unsere Haut, benötigen auch unsere Nägel jetzt besondere Pflege, damit sie nicht spröde werden, splittern oder abbrechen.Die meisten Betroffenen leiden darunter, denn schöne und gepflegte Nägel gelten nicht nur als persönliche Visitenkarte, sondern sind auch wichtig für das eigene Wohlbefinden und Selbstwertgefühl.Hier hilft Sililevo - der medizinische Nagelstärker stärkt, repariert und mineralisiert brüchige, weiche Nägel und fördert das gesunde Nagelwachstum.Einzigartige WirkstoffkombinationSililevo enthält eine einzigartige Wirkstoffkombination aus Kieselsäure, Schwefel und Hydroxypropylchitosan (HPCH). Während die Kieselsäure aus Schachtelhalmextrakt die Nagelstruktur mineralisiert und kräftigt, stärkt der Schwefel die Nagelplätte und härtet sie. Das HPCH schützt darüber hinaus die Nägel und hält sie elastisch.Durch seine besondere ONY-FLEX® Lacktechnologie bildet der medizinische Nagelstärker einen unsichtbaren und elastischen Schutzfilm. Außerdem bindet er an das Nagelkeratin, sodass die Wirkstoffe bis tief in den Nagel transportiert werden.Einzigartige Wirkstoffkombination in StichpunktenSililevo - Mit der einzigartigen Wirkstoffkombination- Kieselsäure aus Schachtelhalmextrakt mineralisiert und kräftigt die Nagelstruktur- Natürlicher Schwefel stärkt und härtet die Nagelplatte- Chitosan (HPCH) schützt und hält den Nagel elastischSililevo überzeugtSililevo kann das Erscheinungsbild der Nägel innerhalb weniger Wochen verbessern.* Der geruchlose Hydrolack lässt sich einfach anwenden und trocknet schnell. Er sollte am besten einmal täglich abends vor dem Zubettgehen dünn mit dem Pinsel auf die Nägel aufgetragen werden. Da Sililevo wasserlöslich ist, können eventuelle Lackreste einfach am nächsten Morgen mit Wasser abgewaschen werden. Ein Nagellackentferner wird nicht benötigt.Einfache Anwendung in StichpunktenSililevo lässt sich ganz bequem in vier einfachen Schritten anwenden:1. Der Hydrolack sollte einmal täglich - am besten abends vor dem Zubettgehen - auf die saubere und trockene Nageloberfläche aufgetragen werden. Dazu den Lack mit dem Pinsel dünn auf der Nageloberfläche und ca. fünf Millimeter darum herum sowie unter dem freien Nagelrand verteilen.2. Nach dem Auftragen sollte man den Lack gut trocknen lassen. Das geht sehr schnell, Sililevo Nagellack bildet dann einen unsichtbaren Schutzfilm auf dem Nagel.3. Über Nacht dringen die aufbauenden Wirkstoffe von Sililevo in den Nagel ein.4. Am nächsten Morgen können Lackreste schonend mit Wasser entfernt werden. Die aufbauenden Inhaltsstoffe verbleiben dabei im Nagel. Ein Nagellackentferner wird nicht benötigt.Dauer der AnwendungDer Sililevo Hydrolack kann das Erscheinungsbild geschädigter Nägel in nur wenigen Wochen entscheidend verbessern. Für ein sehr gutes Ergebnis wird empfohlen, Sililevo als Kur für mindestens 3-6 Monate lang zu verwenden.Unser TippFans von farbenfrohen Nägeln können Sililevo auch mit einem kosmetischen Nagellack kombinieren. Sililevo dient dann als Unterlack. Nach dem Auftragen sollte so lange gewartet werden, bis er vollständig getrocknet ist. Dann kann der dekorative Farblack aufgetragen werden. Allerdings muss der Farblack vor einer erneuten Anwendung von Sililevo wieder entfernt werden, damit die aufbauenden Wirkstoffe in den Nagel eindringen können.* Klinische Studie zur Wirksamkeit von Sililevo Nagellack bei 36 Personen über 4 Wochen: Sparavigna et al. J Plastic dermatol 2006;2: 31-38Pressekontakt:David DochanProduct ManagerAlmirall Hermal GmbHScholtzstrasse 321465 Reinbekdavid.dochan@almirall.comT. +49 40 727 04 344M. +49 162 259 6615Original-Content von: Almirall Hermal GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101812/5092615