Hamburg (ots) -Bibel TV zeigt in der letzten Woche des Jahres ein wahres Feuerwerk an hochwertigen internationalen Spielfilmen. Dabei: Weltstar Cate Blanchett. Sie spielt in dem Historiendrama "Die Liebe der Charlotte Gray" eine Frau, die während des 2. Weltkriegs zwischen zwei Männern hin- und hergerissen ist und dadurch in eine brandgefährliche Spionageaffaire gerät. - Ein besonderer Gottesdienst zum Gedenken an die Flutopfer in Ahrweiler findet dort am Heiligabend um 17.00 Uhr statt. Mit dabei ist der Bruder des in diesem Jahr verstorbenen Philipp Mickenbecker, Johannes Mickenbecker. Ebenfalls an Heiligabend ist noch einmal der beliebte und inspirierende Abend-Event der Initiative "24 x Weihnachten neu erleben - Das Heiligabenderlebnis" aus dem Jahr 2020 zu sehen. Hier finden Sie die Highlights des Weihnachtsprogramms auf Bibel TV.Ausgewählte Gottesdienste zu Weihnachten:Fr., Heiligabend, 24.12.07.10 ERF Gottesdienst zu Heiligabend, ev. Gemeindezentrum Dalheim, Wetzlar14.00 Hour of Power Weihnachten: Hoffnung!15.00 Gottesdienst live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg: Heiligabend16.15 Stunde des Höchsten Fest(lich) geklammert ...17:00 Heiligabend-Gottesdienst aus Ahrweiler - Gottesdienst aus dem Flutgebiet Ahrtal. Mit Johannes Mickenbecker von den Real Life Guys, Moderation: Bastian Decker; die Weihnachtsbotschaft spricht Werner Nachtigal.Sa., 1. Weihnachtstag, 25.12.10.00 Gottesdienst live aus dem Berliner Dom: 1. WeihnachtstagSo., 2. Weihnachtstag, 26.12.10.00 Gottesdienst live aus dem Münsteraner Dom: 2. Weihnachtstag11.45 ERF Gottesdienst zum 2. WeihnachtstagAußerdem: Die Heilige Messe - live am Morgen:Mo. 27. - Fr. 31.12: 06.30 Uhr live aus dem Salzburger Dom/ 08.00 Uhr live aus dem Kölner DomGottesdienste auf der Livestream-Plattform von Bibel TV - Zusätzlich zu den Live-Gottesdiensten im Fernsehen überträgt Bibel TV viele weitere Gottesdienste auf seiner Livestream-Plattform www.bibeltv.de/live-gottesdienste/. Interessierte finden hier ein sehr umfangreiches Angebot der Bibel TV Partnergemeinden aller christlicher Konfessionen - von der Christmette bis zum Familiengottesdienst. - Eine Auswahl zu Weihnachten:Fr., Heiligabend, 24.12.23.00 - 01.30 Christmette in der Abendkirche mit den Mönchen von Stift Heiligenkreuz23.30 - 00.30 Christmette im Dom zu Salzburg22.45 - 02.00 Christmette Abtei MünsterschwarzachSa., 1. Weihnachtstag, 25.12.09.30 - 11.15 Pontifikalamt zum Weihnachtsfest Abtei Münsterschwarzach17.45 - 20.00 2. Deutsche Pontifikalvesper und Komplet, Abtei MünsterschwarzachShow und Talk an Heiligabend, Freitag 24.12.20.15 Zu Gast bei Sefora Nelson: Weihnachtswundershow -Sefora Nelson lädt musikalisch-unterhaltsame Gäste ein, die von den prägenden und schweren Momenten ihres Lebens erzählen. Doch dabei kommt weder die Musik nochdas Lachen zu kurz.21:45 24 x Weihnachten neu erleben - das Heiligabend-Erlebnis: Die 2020 Abendshow -Eine Weihnachtsaktion für Glaube und Hoffnung. Deutschland feiert gemeinsam Weihnachten und macht sich auf eine Entdeckungsreise auf der Spur der ursprünglichenBedeutung des Weihnachtsfestes. Denn die Weihnachtsbotschaft ist gerade in diesen Zeiten der Verunsicherung besonders tröstend: "Fürchtet euch nicht!"Der Film für die ganze FamilieSa., 1. Weihnachtstag, 25.12.18.25 Der Fuchs und das Mädchen - Spielfilm, Frankreich 2007Wie können wir im Einklang mit Gottes Schöpfung leben? Dies thematisiert unser Familienfilm: Als die zehnjährige Lila auf dem Heimweg von der Schule ist, trifft sie auf einen Fuchs und folgt ihm in den Wald. Die Spur verliert sich, doch von da an kann sie an nichts anderes mehr denken als an diese besondere Begegnung. Sie begibt sich auf eine lange Suche nach "ihrem" Fuchs. Der Spielfilm des französischen Biologen und Regisseurs Luc Jacquet ("Die Reise der Pinguine") erzählt von einer rührenden Freundschaft zwischen Mensch und Tier, aber auch von ihren Grenzen.So., 2. Weihnachtstag, 26.12.18.15 Legofilm - Die Bibel: Altes Testament - Trickfilm, USA 2020Gott schuf den Menschen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Doch der Mensch entschied sich gegen ihn und für die Sünde. Trotzdem traten immer wieder Menschen auf, die Gott liebten. Ob Noah, Abraham oder Mose - sie alle vertrauten Gott und ließen sich auf seinen göttlichen Plan ein. In diesem Trickfilm von Josh Carroll treten die Männer Gottes als Lego-Figuren auf.Besondere SpielfilmeDo., 23.12., 20.15 und So., 2. Weihnachtstag 26.12., 21.40 Uhr20.15 Der Weihnachtsstall -US-SpielfilmDurch die kleine Cassidy findet Witwer Chap wieder einen Lebenssinn. Spielfilm über die Bedeutung von Weihnachten und den Wert der Familie mit Steve J. Young und Tara Reid. Thanksgiving steht vor der Tür. Für den Witwer Joseph, genannt Chap, ist es das erste Mal ohne seine geliebte Frau Mary Beth. Seit ihrem Tod lebt er zurückgezogen, kapselt sich von anderen Menschen ab und frisst seinen Gram in sich hinein. Doch dann bittet Pflegetochter Jessica mit ihren Kindern Cassidy und Tyler um Asyl.Sa., 1. Weihnachtstag, 25.12.20.15 Lucy und der traurige Mann - Spielfilm, USA 2020 - (Wdh. 26.12., 16.50)Eine herzerwärmende Weihnachtsgeschichte: Die fünfjährige Lucy leidet an einer schweren Krankheit und muss deshalb ins Krankenhaus. Dort trifft sie einen Kriminellen, dessen Verzweiflung groß ist. Lucy ist überzeugt, dass Gott und seine Liebe den traurigen Mann wieder auf den rechten Weg bringen kann. Sie freundet sich mit ihm an und verändert so nicht nur sein Leben.21.45 Wish Man - Jeder kann ein Held sein -US-Spielfilm mit Andrew Steel, Kirby Bliss Blanton, Chris DayFrank Shankwitz ist ein talentierter, aber überheblicher, schlecht gelaunter und arroganter Polizist, der sehr von sich selbst überzeugt ist. Nach einem schweren Unfall während der Arbeit muss Frank sein Leben neu überdenken. Anstatt eine zweite Chance anzunehmen, betäubt er sich trotzig und frustriert mit Alkohol und Tabletten. Bis er auf Michael trifft, der an Leukämie leidet und nur noch wenige Tage zu leben hat. Sein größter Wunsch ist es, die Motorradpolizei kennenzulernen.Sa., 2. Weihnachtstag, 26.12.20.15 Ein himmlischer Plan für die Liebe - Spielfilm, USA 2020 - Mit Krista Kalmus, Ben Elliott, Natasha BureDie junge Victoria arbeitet in einem Café. Da sie auf der Suche nach ihrer großen Liebe ist, flirtet bei der Arbeit oft mit Kunden. Bis sie eines Tages Jason trifft. Er erweckt ihr Interesse, und sie versucht ihn dazu zu bringen, sie auszufragen. Um Zeit mit ihm verbringen zu können, hilft Victoria beim Hausbau einer bedürftigen Familie mit. Doch alle Flirtversuche in Richtung Jason verlaufen nicht wie geplant. Überraschend gewinnt Victoria jedoch durch ihre Arbeit eine neue Perspektive auf das Leben.Mo., 27.12.20.15 Die Liebe der Charlotte Gray - Spielfilmdrama, UK 2001 - Mit Cate Blanchett als Charlotte Gray sowie Rupert Penry-Jones, Billy Crudup, Michael GambonLiebe vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs: Die junge Schottin Charlotte Gray verliebt sich in den britischen Luftwaffenpiloten Peter Gregory. Als Peter zu einem gefährlichen Einsatz nach Frankreich geschickt wird, lässt sich Charlotte von der britischen Regierung für eine Mission zur Unterstützung der französischen Résistance im Untergrundkampf gegen die deutschen Besatzer ausbilden. Sie wird in einem kleinen Dorf in der französischen Provinz als Nachrichtenkurier eingesetzt. Dort lernt sie den Résistance-Kämpfer Julien kennen. Während sich die Anzeichen verstärken, dass Peter bei seinem Einsatz ums Leben gekommen ist, wird Charlotte mehr und mehr in die gefährliche Arbeit der Résistance hineingezogen. - "Die Geschichte von Charlotte Gray zeigt, dass jeder Mensch etwas verändern kann, dass selbst die kleinste Tat etwas bewirkt. Es ist eine wunderbare Mischung aus Selbstfindungsdrama, Liebesgeschichte und Actionthriller, eine Geschichte darüber, was es bedeutet, im Untergrund zu leben, seine Identität zu verlieren und sich selbst gleichzeitig wieder zu finden," sagt Regisseurin Gillian Armstrong über ihren Film.Do., 30.12.20.15 Meine vergessene Tochter - Spielfilm, USA 2017. Mit Anna Stranz u.a.Als ihre Mutter sich den Knöchel bricht, kann sie Gabby nicht zu ihrem Studium an einer Bibelschule nach Kalifornien begleiten. Gabby wendet sich an ihren Vater Luke, zu dem sie seit 12 Jahren keinen Kontakt mehr hat, nachdem sich ihre Eltern scheiden ließen. Die gemeinsame Reise von Gabby und Luke wird konfliktreich und kompliziert - eine Geschichte über Schmerz, Hoffnung, Heilung und Wiedergutmachung.Fr., Altjahresabend, 31.12.20.15 Small Group - Ein Spion im Hauskreis - Spielfilm, USA 2018 - Mit Sterling Hurst, Emily Dunlop, Matt Chastain - Regie: Matt ChastainScott Cooper ist ein talentierter Dokumentarfilmer. Für ein Projekt soll er über evangelikale Christen berichten. Sein Produzent will daraus eine reißerische Doku machen und zwingt Scott, undercover in einer Gemeinde heimlich zu filmen. Scott mietet für sich und seine Familie ein Haus, und taucht in das Gemeindeleben ein, um das Vertrauen der Mitglieder zu gewinnen. Seine Frau Mary und er besuchen einen Hauskreis (Small Group). Für die Dokumentation hat er zwei Kameras am Körper. Aber durch seine Begegnungen mit den Menschen dort kommen ihm Skrupel über sein Tun...22.15 Selfie Dad - Mein Vater, der Youtube-Star - Spielfilm, USA 2020Bens Job in einer Filmproduktion langweilt ihn: Viel lieber wäre er ein cooler YouTuber mit eigenem Format. Seine Unzufriedenheit im Job bekommt auch seine Familie zu spüren - in seiner Ehe kriselt es. Als er sich bei dem vergeblichen Versuch filmt, eine Toilette zu reparieren, lädt sein Sohn das Video ins Internet hoch - mit großem Erfolg: Der Clip wird zum Youtube-Hit. Ben setzt ab jetzt alles auf seine Internetfilme. Allerdings läuft nicht alles wie geplant, und bald steht er vor schwierigen Entscheidungen, die seine Familie und seinen Glauben betreffen. Könnte die Bibel einen Rat für ihn haben? - Mit Comedian Michael Jr.Festliche MusikFr., Heiligabend, 24.12.08.30 J.S. Bach: Weihnachtsoratorium - Collegium Vocale Gent - Mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Philippe HerrewegheSa., 1. Weihnachtstag, 25.12.11.30 Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium (BWV 248) - In der historischen Weimarer Herderkirche findet Sir John Eliot Gardiner den perfekten Rahmen für seine Aufnahme des Bachschen Weihnachtsoratoriums.14.00 Christmas in Vienna - 2016 - Mit einer eindrucksvollen Interpretation des weltbekannten "Hallelujah" von Leonard Cohen beginnt die Weihnachtsaufführung "Christmas in Vienna" des Jahres 2016 im Wiener Konzerthaus. Eine Vielzahl von Gesangssolisten und Chören erschaffen gemeinsam mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien eine ergreifende Stimmung.So., 2. Weihnachtstag, 26.12.15.55 Weihnachten mit Andrea Bocelli - Matt und Laurie Crouch besuchen den berühmten italienischen Sänger Andrea Bocelli und seine musikalische Familie in der Toskana. Dort singt er in der Kirche, in der er getauft wurde, seine Lieblings-Weihnachtslieder. Highlights der Sendung sind das Duett mit seinem Sohn Matteo und ein Interview mit Sängerin Francesca Battistelli. Im Gespräch mit Matt und Laurie Crouch erzählt Andrea Bocelli, was der Glaube an Gott für ihn bedeutet.Mi., 29.12.20.15 ... dass sie sich berühren lassen - Kammerchor der russisch-orthodoxen Kirche des Hl. 