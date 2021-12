KPMG-CEO Stefan Pfister wurde für eine weitere vierjährige Amtszeit gewählt. Zudem wurde Helen Campbell neu in den Verwaltungsrat berufen.Zürich - CEO Stefan Pfister wurde für eine weitere vierjährige Amtszeit gewählt. Die überwältigende Zustimmung der Partner ist Ausdruck ihres Vertrauens in die Führungskompetenz und Vision von Stefan Pfister, den Wachstumskurs von KPMG Schweiz fortzusetzen. Zudem wurde Helen Campbell neu in den Verwaltungsrat gewählt. Stefan Pfister, der KPMG Schweiz seit 2014 als CEO führt...

Den vollständigen Artikel lesen ...