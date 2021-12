Germering (ots) -Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes sind Arbeitgeber aktuell dazu verpflichtet, die Covid-Zertifikate ihrer Mitarbeiter vor Betreten der Arbeitsstätte zu überprüfen und ebenso zu dokumentieren, dass sie ihrer Verpflichtung nachkommen. Mit DocuWare für G-Nachweis am Arbeitsplatz hat DocuWare, Anbieter von Cloud-Lösungen für Dokumentenmanagement und Workflow-Automatisierung, eine neue vorkonfigurierte Lösung auf den Markt gebracht, mit der Unternehmen die Zutrittskontrolle jetzt schnell digital und unkompliziert abwickeln können.DocuWare für G-Nachweis am Arbeitsplatzunterstützt Unternehmen dabei, die aktuelle Gesetzgebung umzusetzen. Der G-Status wird vertraulich abgefragt und die sensiblen Informationen rechtssicher und datenschutzkonform verwaltet. Beschäftigte, die ins Unternehmen kommen, können ihren G-Status und Nachweis im Vorfeld bequem online übermitteln. Betriebe haben immer automatisch eine aktuelle Gesamtübersicht, wer Zutritt erhält. Bei auslaufenden Zertifikaten wird eine automatische Erinnerung verschickt und sechs Monate nach Erfassung werden die sensiblen Daten dem Gesetz entsprechend über einen sicheren Prozess gelöscht. Für Betriebsprüfungen sind Arbeitgeber gewappnet und können ihrer Nachweispflicht leicht nachkommen.Für den Einsatz in Deutschland und ÖsterreichDie Lösung wurde für den Einsatz in Deutschland und die Umsetzung der aktuell geltenden 3G-Regel in Unternehmen entwickelt. Für die Nutzung in Österreich ist ein eigenes Formular hinterlegt, das bei Bedarf aktiviert werden kann. Sollten sich gesetzliche Vorgaben zur Einlasskontrolle in Betrieben ändern, kann die Konfiguration einfach angepasst werden.Schnell implementiert - flexibel erweiterbarFür viele Unternehmen, die noch kein Dokumentenmanagement-System nutzen, ist die vorkonfigurierte Lösung ein idealer Einstieg in das digitale Dokumenten-Management und lässt sich Schritt für Schritt um andere Prozesse erweitern. DocuWare für G-Nachweis am Arbeitsplatz kann aber auch in bestehende Systeme ab DocuWare Version 7.5 eingespielt werden und ist sowohl in der Cloud als auch On-Premises einsetzbar. Der Aufwand für die Einrichtung ist sehr gering.Pressekontakt:Birgit Schuckmann - Manager Public Relations - DocuWare GmbH -Birgit.Schuckmann@docuware.com - 0172 8552005Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52804/5092677