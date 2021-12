MRH Trowe beteiligt sich ab 2022 strategisch an der Münsterländer Makler-Gruppe HWA Versorgungsmanagement und Helmig & Partner. Ausgebaut wird der Bereich Multi-Risk-Konzeptionen und die Absicherung im Bäckereigewerbe. Zum 01.01.2022 übernimmt der Industrieversicherungsmakler MRH Trowe die Mehrheit der Geschäftsanteile an der Makler-Gruppe HWA Versorgungsmanagement und Helmig & Partner. Damit stärkt die Gruppe ihre Marktposition in Nordrhein-Westfalen. Verantwortlich für "Region West" ist Vorstandsmitglied ...

