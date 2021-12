Meraxis, Muri b. Bern, Schweiz und der rumänische Masterbatch-Hersteller Romcolor kooperieren künftig noch enger: Die Schweizer Handelsgruppe erweitert damit das Angebot an Masterbatches in den Dach- und Benelux-Ländern. Das Handelsunternehmen Meraxis kooperiert bereits seit mehreren Jahren mit Romcolor, insbesondere in den Regionen Ungarn, Slowenien und Serbien. Nun weiten beide Unternehmen ihren Distributionsvertrag weiter aus. Davon sollen vor allem der Markt in Mittel- und Westeuropa profitieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...