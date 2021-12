Die wirtschaftliche Erholung verliert in der Schweiz nach Ansicht des Wirtschaftsverbands wegen pandemiebedingten Einschränkungen und Lieferengpässen an Schwung.Zürich - Die wirtschaftliche Erholung verliert in der Schweiz nach Ansicht des Wirtschaftsverbands Economiesuisse wegen pandemiebedingten Einschränkungen und Lieferengpässen an Schwung. Dennoch werde sie sich im kommenden Jahr weiter fortsetzen, schreibt der Verband am Dienstag. Economiesuisse schätzt, dass das Bruttoinlandprodukt (BIP) in diesem Jahr um 3,8 Prozent wachsen wird...

