Paris (www.fondscheck.de) - Der Goldpreis befindet sich aktuell im Abwärtstrend - so auch letzte Woche, nachdem FED-Chef, Jerome Powell, eine beschleunigte Straffung der Geldpolitik in Aussicht gestellt hatte, so die Experten von OFI Asset Management.Trotzdem sei Gold nach wie vor attraktiv, sage Benjamin Louvet, Fondsmanager OFI Financial Investment Precious Metals bei OFI Asset Management: ...

