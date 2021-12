SEA Electric, ein ursprünglich aus Australien stammender und nun in Los Angeles ansässiger Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, hat einen weiteren Großauftrag erhalten: Der US-Schulbus-Händler Midwest Transit Equipment (MTE) will sich von SEA 10.000 bestehende Schulbusse auf E-Antrieb umrüsten lassen. Die bestehenden Dieselbusse sollen das Antriebssystem SEA-Drive erhalten und so zu rein elektrischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...