Der englische Elektrofahrzeug-Entwickler Arrival hat angekündigt, in Charlotte im Bundesstaat North Carolina ein Montagewerk für Hochvolt-Batteriemodule zu errichten. Die dort gebauten Batterien sollen in den Transportern und Bussen aus US-Produktion eingesetzt werden. Kurzer Rückblick: Im Oktober 2020 hatte Arrival seine erste Mikrofabrik in den USA angekündigt" im York County in South Carolina sollen ...

