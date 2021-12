FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 245 (315) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS AJ BELL PRICE TARGET TO 370 (380) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERNSTEIN STARTS AVEVA GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 4000 PENCE - BOFA REINITIATES NEXT PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 10250 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BARCLAYS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 240 (250) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 245 (260) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES HSBC TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 480 (390) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 63 (60) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES NATWEST TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 300 (260) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 610 (560) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 320 (344) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 730 (700) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 9100 (9950) PENCE - JEFFERIES RAISES NAKED WINES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 800 (880) PENCE - JEFFERIES RAISES TRITAX EUROBOX PRICE TARGET TO 125 (120) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANDSDOWN TARGET TO 1315 (1460) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1700 (1837) P - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS SHANTA GOLD PRICE TARGET TO 32 (36) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES PURETECH HEALTH PRICE TARGET TO 580 (560) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 460 (450) PENCE - 'OUTPERFORM'



