American Airlines, die größte Fluggesellschaft der Welt, führt als erste Fluggesellschaft in den USA die Anwendung CEFA AMS ein. Diese EFB-Anwendung (mit EFB für Electronic Flight Bag Elektronischer Pilotenkoffer) ermöglicht es Piloten, nach der Landung Flugdaten auf ihrem Tablet virtuell nachzuvollziehen.

CEFA AMS (Aviation Mobile Services) is the first self-improvement tool allowing individual pilots to access and review the specifics of their flight after landing. (Photo: Business Wire)

CEFA AMS (Aviation Mobile Services) ist das erste Tool zur Selbstverbesserung, das es den einzelnen Piloten ermöglicht, nach der Landung die Besonderheiten ihres Fluges abzurufen und zu analysieren.

Captain Neil Raaz, Operations Safety Director bei American Airlines, beschreibt CEFA AMS als den nächsten Schritt im datenorientierten Ansatz von American, die Sicherheit immer weiter zu verbessern: "Durch die Entscheidung für CEFA AMS können wir jetzt den Safety-II-Ansatz in unseren Betriebsabläufen praxisnah umsetzen. Diese fortschrittliche neue Möglichkeit zum Debriefing wird dazu beitragen, eine Kultur der kontinuierlichen Selbstverbesserung zu entwickeln und die Safety-First-Mentalität von American bei jedem einzelnen Flug zu stärken."

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit American Airlines, einer Fluglinie, die in Sachen Flugsicherheit Maßstäbe setzt", sagt Dominique Mineo, CEO von CEFA Aviation, einem in Frankreich ansässigen Softwareunternehmen, das auf Flugsicherheit und Pilotenausbildung spezialisiert ist. "Eines unserer Hauptziele war es, unsere Innovation in den USA einzusetzen. Heute bietet sich uns die Gelegenheit, mit einer Fluggesellschaft zusammenzuarbeiten, die sich den höchsten Sicherheitsstandards verschrieben hat und über den konventionellen Sicherheitsansatz hinaus die Umsetzung von Safety-II anstrebt", fügte Mineo hinzu.

Die Replay-Funktion, die CEFA Aviation in seiner EFB-Anwendung implementiert hat, ist ein Meilenstein für American. Sie ist Ausdruck für den Innovationswillen des Unternehmens und sein entschiedenes Bestreben, den Piloten durch den verbesserten Zugang zu Flugbetriebsdaten und das damit verbundene Bewusstsein für diese Daten mehr Eigenverantwortung zu übertragen.

Durch diese neue Partnerschaft zwischen CEFA und American Airlines wird ein völlig neuer und revolutionärer Ansatz für die proaktive Sicherheit im Flugbetrieb geschaffen. Sie zeigt deutlich die Entschlossenheit beider Organisationen, im Bereich der Flugsicherheit branchenführend zu sein.

Über CEFA Aviation

CEFA Aviation, ein französisches Privatunternehmen, verbessert die Pilotenausbildung und Flugsicherheit und entwickelt seit 20 Jahren weltweit führende 3D-Animationssoftware und -dienstleistungen. Die von seinen Experten geschaffenen innovativen Lösungen rekonstruieren Flüge mit hoher Detailtreue und Präzision anhand von Daten aus Flugschreibern.

Mehr als 100 große und regionale Fluggesellschaften, Frachtunternehmen und Ermittlungsbehörden auf fünf Kontinenten setzen die Kernsoftware des Unternehmens, CEFA FAS (Flight Animation System), bei der Pilotenausbildung und für Sicherheitsanalysen ein.

Die Umsetzung von Flugdaten in präzise Visualisierungen erfordert ein fundiertes Verständnis für die Komplexität von Flugzeugsystemen und viel Erfahrung in der Softwareentwicklung. CEFA Aviation ist seit seiner Firmengründung durch Dominique Mineo im Jahr 2000 ein Pionier auf dem Gebiet der benutzerfreundlichen Flugdatenanimation. Der anhaltende Erfolg des Unternehmens beruht auf seiner Leidenschaft für die Luftfahrt und für Innovationen, auf dem offenen Ohr für seine Kunden und auf einem erstklassigen Support. CEFA Aviation hat seinen Hauptsitz in der Region Elsass in Frankreich.

Auf der Dubai Airshow 2017 präsentierte CEFA Aviation ein neues, bahnbrechendes Visualisierungstool, das die Pilotenausbildung weiter verbessert und personalisiert: CEFA AMS. Weitere Informationen finden Sie unter www.cefa-aviation.com

Verpassen Sie keine Pressemitteilung mehr, und besuchen Sie uns in den sozialen Medien auf Twitter @CEFAAviation und LinkedIn unter www.linkedin.com/company/cefa-aviation

Über die American Airlines Group

American verfolgt das Ziel, Menschen auf der Reise durch ihr Leben zu begleiten. Die Aktien der American Airlines Group Inc. werden an der Nasdaq unter dem Tickersymbol AAL gehandelt und sind im S&P 500 gelistet. Mehr über die Aktivitäten von American erfahren Sie unter news.aa.com. Folgen Sie American auch auf Twitter @AmericanAir und Facebook.com/AmericanAirlines.

