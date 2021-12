DJ ESET expandiert im Bereich IT-Security-Services - Managed Detection und Response für Unternehmenskunden

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts023/07.12.2021/11:00) - Der IT-Sicherheitshersteller ESET erweitert sein Service-Portfolio und stellt sich bei IT-Security-Dienstleistungen zukünftig deutlich breiter auf. Neben den etablierten Angeboten können Fachhandelspartner ihren Kunden neue Premium Support- und Security Services in unterschiedlichen Abstufungen direkt über den Hersteller anbieten. Abgerundet wird das Angebot durch das Flaggschiff Managed Detection and Response (MDR). Letzteres bietet direkten Zugang zu den Cybersecurity-Experten von ESET, die Kunden bei der schnellen Erkennung, Analyse, Untersuchung und Reaktion auf Cyberbedrohungen unterstützen.

Die Angebote richten sich insbesondere an Organisationen, die sich selbst um die eigene IT-Security kümmern. Als erste Ansprechpartner fungieren die ESET-Fachhändler sowie das Vertriebsteam von ESET Deutschland. Die Services können ab sofort dort geordert werden. Der kostenlose Standard-Support für Privatanwender und Unternehmenskunden bleibt in der gewohnten Form bestehen.

"Organisationen jeglicher Größe haben aktuell Schwierigkeiten, mit der sich schnell verändernden, digitalen Sicherheitslandschaft Schritt zu halten. Aufgrund des Mangels an qualifizierten Mitarbeitern wird es für viele Organisationen immer schwieriger, die IT-Sicherheit selbst zu verwalten", sagt Peter Neumeier, Channel Sales Director DACH bei ESET Deutschland. "Die neuen ESET-Services wurden entwickelt, damit unsere Kunden diese Herausforderungen meistern und ihre Ressourcen auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Zugleich bieten wir unseren Partnern jetzt die Möglichkeit, ihr Anbieterportfolio im Bereich IT-Security durch uns bedarfsgerecht zu erweitern."

Premium Support Services

Die Premium Support Services werden in zwei Stufen angeboten. ESET Premium Support Essential erweitert den kostenlosen Standard Support im Leistungsumfang und bietet verkürzte Reaktionszeiten bei Vorfällen. ESET Premium Support Advanced geht noch einen Schritt weiter und bietet den Deployment & Upgrade Service von ESET-Lösungen sowie einen Healthcheck-Service der bestehenden Installationen an. Diese beiden Tätigkeiten können auch einzeln bestellt werden. Die neuen kostenpflichtigen Services bieten eine volle Erreichbarkeit 24/7 über das gesamte Jahr hinweg.

Security Services in drei Varianten

Die Security Services bauen - wie die Premium Support Services - aufeinander auf. Der bereits seit Jahren erfolgreiche Standard Security Support bildet das Basisgerüst. Im neuen Detection and Response Essential kommen Dienstleistungen wie digitale Forensik, Incident Response sowie detaillierte Dateianalysen hinzu. Detection and Response Advanced beinhaltet zudem sicherheitsrelevante Funktionen aufbauend auf der EDR-Lösung ESET Enterprise Inspector.

Managed Detection and Response

Als Flaggschiff der neuen Services bietet ESET das Detection and Response Ultimate an. Dies umfasst alle Funktionalitäten und Dienstleistungen der Security Services und sattelt Threat Monitoring, Threat Hunting sowie Deployment & Upgrade der eingesetzten ESET-Lösungen oben drauf.

Partner stehen immer im Fokus

Die neuen Services bieten auch den ESET-Partnern diverse Vorteile. Zum einen können sie ihren Bestandskunden ein umfangreicheres Portfolio anbieten, das IT-Sicherheit auf neuestem Stand garantiert. Gleichzeitig könnten neue Käufer zielgerichtet akquiriert werden. Wenn Fachhändler und IT-Systemhäuser die neuen Dienstleistungen ihren Kunden anbieten, erhalten sie von ESET einen attraktiven Einkaufspreis.

Zum anderen können ESET-Partner Teil der angebotenen neuen Dienstleistungen sein. Je nach Service und Service-Stufe übernehmen sie selber Tätigkeiten, abhängig von ihrer Security-Expertise. Ihre bestehenden Kunden bleiben also beim selben Ansprechpartner und profitieren vom Security-Mehrwert.

Hintergrund Laut Gartner werden bis zum Jahr 2025 die Hälfte aller Unternehmen externe Unterstützung in allen Fragen der IT-Sicherheit in Anspruch nehmen. Darunter fallen beispielsweise die reine Überwachung von Sicherheitsverletzungen oder die Abwehr von Bedrohungen mit Hilfe von Sicherheitstechnologien per Fernzugriff. In einer sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft treffen immer mehr Verantwortliche ihre Sicherheitsentscheidungen nicht nur auf Grundlage der verfügbaren Produkte, sondern auch auf Basis der ergänzenden Dienstleistungen, die eine ganzheitliche Lösung ausmachen.

Weblink: https://www.eset.com/de/business/solutions/cybersecurity-services

(Ende)

Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 3641 3114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.com/de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211207023 ]

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2021 05:01 ET (10:01 GMT)