DJ Big-Bang bei Ekahau Pro 10.4: Innovation bei WLAN-Planung, Funkausleuchtung, Cloud-Synchronisierung, Berichterstellung - eudisa bestätigt Top-Bewertung von Ekahau bei Leistung, Automatisierung, Visualisierung, Usability

München (pts024/07.12.2021/11:10) - Das Jahr 2021 war in den meisten Branchen die Zeit des Stillstands. Nicht so beim WLAN-Ausbau. Hier wurde massiv in Installation und Weiterentwicklung der Technik investiert. Ekahau ist einer der Global Player und hat 2021 eine große Menge an Produktverbesserungen auf den Weg gebracht. Ekahau steht daher auch weiterhin für höchste Qualität, Flexibilität und Automatisierung bei der Planung, Einrichtung, Installation und Fehlerbehebung von WLAN-Netzwerken. Und seit der Präsentation des Ekahau Sidekick sind auch die Wi-Fi-Dongles als Diagnosewerkzeug überholte Technologie.

"Die Technik von Ekahau ist richtungsweisend und in Bezug auf Leistung, Automatisierung, Geschwindigkeit, Genauigkeit, Visualisierung, Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität unübertroffen. Egal, ob Umfragen, Heatmaps, Spektren, Grundrissimporte, alles funktioniert schneller als je zuvor und als Ekahau Goldpartner können wir bei eudisa alle Geräte sowohl als Neugeräte, als auch als geprüfte Gebrauchtgeräte jederzeit zur Verfügung stellen", so Ulrich Diehl, WLAN-Experten und Geschäftsführer der eudisa GmbH. https://www.eudisa.com

Innovative Neuheiten bei Ekahau Pro 10.4: * Neue Heatmap-Visualisierungs-Engine * Effizientere und schnellere Cloud-Synchronisierung * Steigerung der Automatisierung * Automatische Interferenzerkennung in Pro und Analyzer * Durch Sidekick mit iPhone und iPad verbundende Autopilot-SiteSurvey * Analyzer-Auto-Testing mit leicht verständlicher Pass/Fail-Anzeige * Höchste Genauigkeit aller Daten bei Wi-Fi-Design und Messungen * Höchste Genauigkeit im Autopiloten (auch bei vielen Daten an mehreren Standorten) * Offset als Mobilgerät anzeigen * Uneingeschränkte Unterstützung aller Top-AP-Hersteller * Höchste Visualisierung & Anpassung von unsichtbarem WLAN-Spektrum * Visualisierung von sekundärer und tertiärer Signalstärke * Selbstgestaltung der AP-Farbauswahl * Zeitsparendes Multi-Edit für gemessene Access Points * Neuer Prüfmodus für Survey 2.0 - für Umfragen, ohne Pro auf Laptop öffnen zu müssen * Extreme Benutzerfreundlichkeit und Usability * Insights Heatmap Cloud Viewer zum Teilen von Projekt-Heatmaps mit Nicht-Ekahau-Usern * Kompatibel mit gängigsten Betriebssystemen (Windows, macOS, Android, iOS)

eudisa GmbH ist Ekahau Goldpartner und Spezialist für modernste Messtechnik

Als ausgewiesener Ekahau Goldpartner ist die eudisa GmbH spezialisiert auf modernste Messtechnikgeräte für WLAN, Kupfer und Glasfaser. Das ermöglicht effiziente WLAN-Planung mit allen Tools, die die Feldarbeit erleichtern: Ekahau Pro 10.4, Ekahau Connect Pack, Ekahau Sidekick, Ekahau spectrum analyzer, Heatmap-Visualisierungs Engine, etc. Dabei unterstützen die eudisa Messtechnikprofis aus Ottobrunn bei München seit über 15 Jahren WLAN-, IT-, und Mess-Techniker in ganz Deutschland, bei allen Fragen rund um neueste Messtechnik, Wartung, Reparatur tatkräftig durch Beratung, aber auch Workshops, Seminaren und Webinaren zur Aus- und Weiterbildung für Fachleute und Anfänger. Bei eudisa können alle Geräte für die Labor- oder die Messtechnikabteilung auch als Gebrauchtgeräte besorgt werden. Alle Geräte sind qualitätsgeprüft, kalibriert und mit Garantie.

eudisa GmbH Die Experten für test & measurement Maria-Merian-Straße 8 D-85521 Ottobrunn b. München Telefon: +49 89 904 10 11 12 E-Mail: info@eudisa.com Web: https://www.eudisa.com

