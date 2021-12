Baierbrunn (ots) -Schon kurz nach Erscheinen erzielen die neuen Angebote der Apotheken Umschau-Audiomarke "gesundheit-hören.de" allesamt Top-Platzierungen in den Apple-Gesundheits-Charts / Siege der Medizin (Platz 21), Klartext Corona (Platz 119), Einmal täglich Glück (Platz 139) und ganz neu Frau Doktor, übernehmen Sie (Platz 108) (Stand: 4.12.2021)Beim Thema Gesundheit sind sie eindeutige Publikumslieblinge der Podcasthörer:innen: die neuen Podcasts Siege der Medizin (Platz 21 in denApple-Gesundheits-Chart ), Klartext Corona (Platz 119), Einmal täglich Glück (Platz 139) und seit letzter Woche ganz neu auch Frau Doktor, übernehmen Sie! (Platz 108) - alle aus der Schmiede der Apotheken Umschau-Audiomarke "gesundheit-hören" (Stand: 4.12.2021).Emotionales Thema Gesundheit übers Hören besonders gut vermittelbar"Wir freuen uns sehr, dass unsere Audioangebote so schnell und so gut beim Publikum ankommen", sagt Dr. Dennis Ballwieser, Apotheken Umschau-Chefredakteur und Wort & Bild-Geschäftsführer. "Sie bestechen durch die unschlagbare Kraft des Kopfkinos in Verbindung mit seriösen, fundierten Inhalten, denen die Hörer:innen vertrauen können. Wir stehen seit 65 Jahren für seriöse und leicht verständliche Gesundheitsinformationen maßgeschneidert für unsere Leser:innen und Nutzer:innen. Dass wir so genau hinschauen, wie und in welchen Situationen Menschen Medien nutzen und welche Infos sie beim Thema Gesundheit brauchen, ist auch unser Erfolgsrezept für die Podcasts."Gesundheit zum Hören: das erfolgreiche Podcast-Portfolio der Apotheken Umschau- Im März 2020 startete Deutschlands größtes Gesundheitsmagazin mit neuen laienverständlichen Audio- und Video-Formaten: In mittlerweile über 100 Folgen interviewen die Gesundheitsjournalisten Anja Kopf und Peter Glück im Expert:innen-Podcast Klartext Corona Fachleute aus unterschiedlichsten Gebieten und zeichnen so ein umfassendes Bild der Pandemie. Im Videopodcast Nachgefragt!sprach die Redaktion mehrmals in der Woche mit Expert:innen aus Medizin, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch mit Menschen, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen waren. Entstanden sind 300 verschiedene Folgen mit über zwei Millionen Ansichten.- Mit Siege der Medizin bietet die Apotheken Umschau seit Mitte September 2021 den ersten medizinhistorischen Podcast im deutschsprachigen Raum im spannenden Storytelling-Format an, der es auf Anhieb in die Top 100 der Apple-Podcastcharts und zwischenzeitlich in die Top 5 der Apple-Gesundheitspodcasts schaffte. Schauspieler Ulrich Noethen nimmt die Hörer:innen als Erzähler mit auf eine Zeitreise durch die Jahrhunderte und zu den Meilensteinen der Medizingeschichte wie die Entdeckung der Röntgen-Strahlen oder Penicillin. Noch bis zum 22.12. läuft die erste Staffel, mit Hochdruck wird schon an der Planung der zweiten Staffel gearbeitet.- Im Podcast Einmal täglich Glück begibt sich Senioren Ratgeber-Chefredakteurin Claudia Röttger seit Sommer 2021 auf die Suche nach der individuellen Glücksformel und spricht mit lebenserfahrenen Menschen darüber, wie sie ihr persönliches Glück gefunden haben.- Am 1. Dezember gestartet belegt der Podcast Frau Doktor, übernehmen Sie! bei den Apple-Charts quasi aus dem Stand heraus Platz 108. Erfolgsrezept: Apotheken Umschau-Chefredakteurin Julia Rotherbl spricht mit Frauen aus der Medizinbranche darüber, wie sie Karriere gemacht haben, welche Herausforderungen es gab und wie man diese meistern kann. Der 20-minütige Podcast erscheint alle vierzehn Tage montags und behandelt Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Sexismus, Netzwerke, mangelnde Vorbilder, verschiedene Arbeitsmodelle oder die Lohnlücke. Er ist ein neues Produkt der Marke Apotheken Umschau Pro, die sich an Health Professionals wendet.Der Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini, HausArzt-PatientenMagazin, Digital Ratgeber und gesund.de. Aktuelle Podcast (http://www.gesundheit-hoeren.de/) und Videoformate erklären wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Der Verlag erreicht monatlich in Print und online rund 28 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.