Ein glanzvoller musikalischer Abend mit Adventskonzert, Beethoven-Spielfilm und spektakulärer DokumentationZum Abschluss des verlängerten Beethoven-Jubiläumsjahres präsentiert der WDR als ,Beethoven-Broadcaster' für ARD und EBU im Fernsehen und in der Mediathek ein weiteres Highlight: ,Beethoven X - das KI Projekt' rundet gemeinsam mit dem Spielfilm ,Louis van Beethoven' den Schwerpunkt am 11.12. ab.WDR Programmbereichsleiter Matthias Kremin: ,Der Dokumentarfilm Beethoven X zeigt: Künstliche Intelligenz und Kunst, das ist nicht mehr nur Utopie. KI bestimmt längst Teile der Musik, die wir täglich in unseren jungen Radioprogrammen spielen. Dass man sich in Bonn nun auch an Beethoven gewagt hat, zeigt, wie weit fortgeschritten wir hier schon sind - aber auch die Grenzen von Algorithmen und Kunst.'Das WDR Fernsehen sendet die Dokumentation und im Anschluss die Sätze 3 und 4 der 10. Sinfonie Beethovens - sie bestanden bisher lediglich aus Skizzen. Wissenschaftler der Universitäten Harvard, Rutgers und Cambridge haben diese Skizzen mit Hilfe künstlicher Intelligenz vervollständigt. Das Beethoven Orchester Bonn und sein Generalmusikdirektor Dirk Kaftan haben diese Sätze als Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie gespielt (WDR Fernsehen, 11.12.2021, ab 23.45 Uhr).Begleitet wird das Programm von einem hochkarätigen TV-Ereignis: dem ARD-Film ,Louis van Beethoven' (WDR Fernsehen, 11.12.2021, 21.45 Uhr). Den glanzvollen Auftakt in den musikalischen Fernsehabend gestaltet das Adventskonzert der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, das der WDR live aus Kevelaer sendet (WDR Fernsehen, 11.12.2021, 20.15 Uhr).Das Programm im WDR Fernsehen am Samstag, 11.12.202120.15 Uhr live: NRW feiert AdventMusikalischer Glanz am Vorabend des dritten Advent: Das WDR Fernsehen sendet das beliebte Adventskonzert des Landes Nordrhein-Westfalen live aus dem niederrheinischen Kevelaer. Im herrlichen Ambiente der farbenprächtig ausgemalten Marienbasilika erklingen stimmungsvolle Arien, festliche Orchesterwerke und zu Herzen gehende Weihnachtslieder.Mitwirkende:Elsa Benoit, SopranAlbrecht Mayer, OboeMädchenchor am Kölner Dom, Leitung: Oliver SperlingWDR Rundfunkchor, Leitung: Simon HalseyNeue Philharmonie Westfalen, Leitung: Rasmus BaumannUwe Ochsenknecht, ErzählerSusanne Wieseler, ModerationDas Konzert können Sie auch im WDR 3 Kulturradio hören: am Mittwoch, 22.12.2021, um 20.04 Uhr und anschließend online im WDR 3 Konzertplayer über wdr3.de.21.45 Uhr: Louis van Beethoven (Spielfilm),Louis van Beethoven' erzählt, wie aus einem kleinen Jungen, der in der Provinz aufwächst, der Weltgeist, der ,Titan', das größte musikalische Genie der Neuzeit, Ludwig van Beethoven wurde, in einer ebenso dramatischen wie emotionalen Geschichte. In der Hauptrolle: Tobias Moretti.23.45 Uhr: BEETHOVEN X - Das KI-Projekt (Dokumentation)Ludwig van Beethoven war beseelt von seiner Musik und bis zuletzt gequält von vielen Krankheiten und zunehmender Taubheit. Er war ein Genie, Gefeierter und Getriebener, der der Menschheit ein unvergängliches Musikwerk hinterließ, aber auch ein unvollendetes Erbe, nämlich 40 Skizzen für eine 10. Sinfonie. Rund 200 Jahre nach seinem Tod brachte ein Projektteam aus führenden internationalen Wissenschaftlern unter Federführung der Telekom mit einer eigens dafür programmierten künstlichen Intelligenz Beethovens ,Unvollendete' als sinfonisches Werk zum Erklingen. Wissenschaftler der Harvard, Rutgers und Cambridge Universitäten haben dabei ausgelotet, wo wir heute in der Kunst stehen - im Spannungsfeld zwischen künstlicher Intelligenz und menschlichem Genius.Die Dokumentation ,Beethoven X' von Hannes M. Schalle begleitet dieses spannende Experiment sowie die Uraufführung der dabei entstandenen Fassung von Beethovens 10. Sinfonie, gespielt vom Beethoven Orchester Bonn unter Leitung seines Generalmusikdirektors Dirk Kaftan. Gleichzeitig erzählt der Film auch Beethovens umtriebiges Leben und zeichnet seine unermüdliche Schaffenskraft nach. Musiker, Komponisten und Pianisten wie Billy Joel, Sebastian Knauer oder die Wiener Philharmoniker würdigen Beethoven in diesem Film. Sprecher ist Sebastian Koch.Sonntag, 12.12.2021, 00:37 Uhr: BEETHOVEN X - Das KI-Projekt. Das Konzert aus der ElbphilharmonieAnschließend zeigt das WDR Fernsehen das beeindruckende Ergebnis dieser Arbeit: Das Konzert mit dem Beethovenorchester Bonn unter der Leitung seines Generalmusikdirektors Dirk Kaftan am 27.10.2021 in der Hamburger Elbphilharmonie.Alle Filme und Konzerte sind auch in der Mediathek (www.ardmediathek.de) abrufbar.