DJ Scholz: Bedrohung für Ukraine wäre inakzeptable Situation

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland vor eine Verletzung der territorialen Unabhängigkeit der Ukraine gewarnt. Eine Bedrohung der Ukraine wäre inakzeptabel, erklärte Scholz. "Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa setzen die Beachtung von Prinzipien voraus, über die wir uns verständigt haben in langen Prozessen. Dazu gehört die Unverletzlich- und Unverletzbarkeit der Grenzen", sagte Scholz auf einer Bundespressekonferenz. Es sei "ganz ganz wichtig", dass niemand in den Geschichtsbüchern wälze, um Grenzen neu ziehen zu können.

"Natürlich gucken wir aus Deutschland heraus genauso wie alle anderen in Europa und die USA und viele andere sehr besorgt auf die Truppenbewegung, die wir an der ukrainischen Grenze sehen", sagte Scholz. "Deshalb muss ganz, ganz klar sein, dass das eine inakzeptable Situation wäre, wenn da eine Bedrohung entstünde für die Ukraine - und dass es da auch Klarheit gibt unter all denjenigen, die sich in dieser Frage miteinander besprechen."

Diese Position werde auch US-Präsident Joe Biden in seiner Videokonferenz mit Russlands Präsident Wladimir Putin zum Ausdruck bringen. Sollte die Unverletzlichkeit der Grenzen in Frage gestellt werden, hätte das Konsequenzen, so Scholz. Auch betonte er, dass die Ukraine Gas-Transitland bleiben müsse.

Insgesamt strebe er als Kanzler der Ampel-Regierung eine Kontinuität in der deutschen Außenpolitik an. Seine erste Reise als Bundeskanzler werde nach Paris führen. Der designierte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte, dass man eine diplomatische Lösung des Konflikts um die Ukraine finden müsse.

Die westlichen Regierungen sind besorgt, dass Russland aufgrund der russischen Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze einen Angriff auf das Nachbarland vorbereiten könnte.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2021 05:35 ET (10:35 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.