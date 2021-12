Heute hat FYI Resources Ltd (ASX:FYI; FRA:SDL) die zweite Woche (Phase 2) seiner erweiterten Pilotanlagenkampagne begonnen. Die Versuchsproduktion erfolgt in Zusammenarbeit mit Alcoa of Australia (Alcoa) für die weitere Entwicklung und Kommerzialisierung von FYIs innovativem Raffinationsprozess zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid (HPA). Nach dem Erfolg des ersten Versuchs (Phase 1) (siehe ASX-Meldung vom 23. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...