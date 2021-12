Mainz (ots) -Woche 49/21Mi., 8.12.Bitte Programmänderung um 19.00 Uhr und neuen Ausdruck beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.30 ZDF spezial (HD/UT/Gebärdensprache)Machtwechsel in Deutschland - Olaf Scholz ist BundeskanzlerModeration: Matthias Fornoffdazwischen19.35 Was nun, Herr Scholz?Fragen an den neu gewählten Bundeskanzlervon Peter Frey und Bettina Schausten(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Die Serie "Blutige Anfänger" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:Mi., 15.12.2021, Nazi-Opa (Wiederholung Do., 16.12., 0.55 Uhr)Mi., 22.12.2021, Meine Mama StefanMi., 29.12.2021, Hahn im KorbMi., 05.01.2022, Bruderkrieg (Wiederholung Do., 06.01., 0.40 Uhr)Mi., 12.01.2022, Babyshopping (Wiederholung Do., 13.01., 0.55 Uhr)Mi., 19.01.2022, Cop-Killer (Wiederholung Do., 20.01., 0.55 Uhr)Mi., 26.01.2022, Weggeworfen (Wiederholung Do., 27.01., 0.55 Uhr)Mi., 02.02.2022, Samenraub (Wiederholung Do., 03.02., 0.55 Uhr)Do., 9.12.Bitte Programmänderung um 0.55 Uhr beachten.0.55 SOKO Stuttgart (VPS 0.54/HD/AD/UT)Misfits(von 18.00 Uhr)Martina Seiffert Astrid M. FünderichNele Becker Nina SiewertRico Sander Benjamin StreckerMichael Kaiser Karl KranzkowskiJoachim Stoll Peter KetnathJakobine Hegel Nina PetriMichael Kramer Marek Harloffund andereSchnitt: Sabine Mahr-HaigisTitelmusik: Uwe SchenkMusik: Matthias KleinKamera: Jörg LawerentzBuch: Mira Roth, Thomas FrydetzkiRegie: Daniel HelferDeutschland 2021(Weiterer Ablauf ab 1.40 Uhr wie vorgesehen.Die Wiederholung "Blutige Anfänger: Nazi-Opa" verschiebt sich auf Do., 16.12.2021.)Woche 1/22Di., 4.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.15 Markus Lanz - Amerika ungeschminkt (HD/UT)USA 2022Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5093041