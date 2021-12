Der ZKB eKMU-X Index notierte zum Schluss der vergangenen Handelswoche marginal tiefer auf 894,34 Punkten.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Aktienhandel der Zürcher Kantonalbank hat auch in der vergangenen Woche keine grossen Stricke zerrissen. Obwohl das Gesamtvolumen um 19 Prozent auf 721'000 Franken gesteigert werden konnte, kam es zu nur 35 Transaktionen nach 47 in der Vorwoche. Der ZKB eKMU-X Index notierte marginal tiefer auf 894,34 Punkten. WWZ führten die kurze Liste der Gewinner an...

