In einem offenen Brief hat eine Gruppe Wissenschaftler:innen Mark Zuckerberg und Meta dazu aufgefordert, zur "Forschung zu psychischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beizutragen". Die letzten Wochen und Monate waren gewiss nicht einfach für Meta, den Konzern hinter Facebook. Die Enthüllungen der Whistleblowerin Frances Haugen haben nicht nur gezeigt, welchen Schaden Facebook und Instagram insbesondere bei jungen Menschen anrichten können. Sie legen auch nahe, dass man sich dieser Auswirkungen bei Meta bewusst ist und sie in Kauf nimmt. Mehr zum Thema ...

