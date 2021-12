Deutsche Konjunkturdaten überraschten am Morgen positiv, bewegten den Euro jedoch kaum.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag merklich unter Druck geraten. Im Mittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1257 US-Dollar. Am Vormittag hatte der Euro zeitenweise noch über der Marke von 1,13 Dollar notiert. Auch zum Franken verlor der Euro am Vormittag an Wert und nähert sich im Mittagshandel weiter der 1,04-Marke. Das Währungspaar notiert derzeit bei 1,0412.

