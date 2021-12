In Erwartung eines Jahresendspurts kehren Anleger an die Börsen zurück. "Sie befürchten, die Weihnachtsrally zu verpassen", sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Dienstag um jeweils etwa zwei Prozent auf 15.693 beziehungsweise 4236 Punkte.

