???????KFZ Marderschutz mit Ultraschallwellen und Hochspannung

DGAP-Media / 2021-12-07 / 15:33 | Français | Español | Nederlands | ???????? | Slovenscina | St. Gallen, 07.12.2021. Der Geruch von warmen Gummi- und Kunststoffteilen wirkt unwiderstehlich auf Marder, daher sind unsere Autos eine wahre "Wohlfühloase" für die pelzigen Tiere. Vor allem im Juni und Juli, während der Paarungszeit, sind die "Kabelbeißer" äußerst aktiv. Aber auch im Winter kommen Schäden an den Leitungen und -Kabeln im Auto vor, da zur kalten Jahreszeit ein frisch abgestelltes KFZ eine angenehme Wärmequelle darstellt. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass insbesondere der Geruch eines fremden Marders den Revierinhaber in Rage bringt und zu den bekannten Beißattacken führt. Welche Schäden richten Marder am Auto an? Zerbissen werden sowohl Kabel als auch Kühl-, Brems- und Hydraulikleitungen sowie Dämmstoffe. Die Reparatur der Marderschäden am Auto ist mit hohen Kosten verbunden. Da werden schnell einige hundert Euro bis hin zu 4- stelligen Beträgen fällig. Solche Schäden sind aber nicht nur ein finanzielles Problem, sondern gefährden auch die Ihre Sicherheit. Wer vorbeugend agiert und das Auto schützt, bevor Schäden entstehen oder künftige Schäden vermeiden will, kann sich viel Zeit, Geld und Ärger ersparen. Lebend- und Schlagfallen quälen Marder und lösen das Problem nicht Auch wenn der Unmut über Marder, die große Schäden anrichten, verständlich ist, so darf man Marder nicht einfach töten oder verletzen. Ein Giftköder für Marder, vergleichbar mit Mäuse- oder Rattengift ist in Europa nicht zugelassen und auch nicht verfügbar. Abgesehen von rechtlichen und technischen Problemen ist die Tötung bzw. der Fang von Mardern keine geeignete Maßnahme, um ein Auto zu schützen. Denn selbst wenn man einen Marder erfolgreich beseitigt hat, rückt innerhalb von kurzer Zeit ein anderer Marder nach und übernimmt das freigewordene Revier. Hausmittel und Geruchsprays gegen Marder Es gibt tierschonendere Alternativen, welche Marder vertreiben und das Auto dauerhaft und wirksam schützen. Häufig werden Hausmittel wie Hunde- und Katzenhaare, Chili, WC-Steine, Mottenkugeln oder Urin zur Anwendung im Motorraum empfohlen. Der Geruch solle die Marder fernhalten. Auch handelsübliche Mardersprays verwenden Geruchs- und Geschmacksstoffe, um Marder zu vertreiben. Diese Mittel müssen regelmäßig aufgebracht werden, weil sie unter den Einsatzbedingungen im Motorraum verdampfen oder abgewaschen werden. Sie sind unpraktisch und oft auch wirkungslos. Bessere Wirkung bringen Ultraschallvertreiber. Diese werden im Motorraum installiert und geben, wenn das Fahrzeug abgestellt wird, einen sehr lauten Pfeifton ab. Dieser Ton ist für Menschen unhörbar dafür aber sehr störend für den Marder. Damit lassen die Marder in der Regel abwehren. Es gibt aber immer noch genügend Fälle, in denen Ultraschall allein nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Es handelt sich um eine "weiche" Methode, der Marder hat immer noch die Wahl, sich dem Lärm auszusetzen. Nicht alle Individuen sind gleich empfindlich gegen Lärm. Und es gibt, kein Witz, auch Marder, die im Alter schlecht hören. Effiziente Marderabwehr Hervorragend wirksam ist der Marder-Stop KFZ von SWISSINNO. Dieser kombiniert zwei bewährte Methoden zur Tiervertreibung: Ultraschall und Elektroschocks, vergleichbar einem Weidezaun. Beide Bekämpfungsmethoden haben sich vielfach etabliert und sind sowohl wirkungsvoll als auch tiergerecht. Der Ultraschall vertreibt die meisten Marder bereits, wenn sie sich annähern. Sollte ein Tier aber das Geräusch ignorieren oder die Verlockung von Gummi, Wärme oder dem Geruch eines fremden Marders zu groß sein, dann wird es von den im Motorraum installierten Hochspannungsplatten mit harmlosen aber deutlich spürbaren Stromschlägen geschockt. Dabei werden die Marder nicht verletzt, aber mit der "Wohlfühloase" im Motorraum ist es vorbei. Durch die hohe Intensität der ausgesendeten Ultraschalltöne und die Elektroschocks werden Marder effektiv abgewehrt und die Tiere suchen sich einen anderen Platz. Simple Montage und direkter Anschluss an Auto-Batterie Der Marder-Stop KFZ ist einfach zu montieren. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es ganz einfach, ohne handwerkliche Kenntnisse, installiert werden kann. Die Stromversorgung erfolgt über die Auto-Batterie. Der Stromverbrauch ist extrem niedrig, der Vertreiber kann über Wochen arbeiten auch wenn das Auto nicht bewegt wird. Darüber hinaus verfügt das Gerät verfügt über einen Tiefentladeschutz und schaltet sich automatisch ab, sollte die Batteriespannung 11,8 V unterschreiten. Automobilzubehör kann die Betriebssicherheit von Fahrzeugen gefährden. Daher gelten für solches Zubehör hohe Anforderungen. Dies wird zum einen durch Standards aus dem Automobilbereich zum anderen durch CE Sicherheitsnormen gewährleistet. Der Marder-Stop KFZ von SWISSINNO ist umfassend gemäß diesen Normen geprüft und somit absolut sicher sowohl für die Fahrzeugelektronik als auch für die Benutzer des Fahrzeugs. KFZ Marderschutz Tiergerecht Marder vertreiben mit innovativen Produkten SWISSINNO offeriert mit dem Marder-Stop KFZ ein weiteres Produkt im Schweizer-Qualitäts-Design, welches durch seine Effizienz, die zuverlässige Funktionalität und seine Tierfreundlichkeit brilliert. Qualitativ hochwertige und artgerechte Schädlingsbekämpfung schützt nachhaltig und zeugt von Respekt gegenüber der Natur. "We protect what you love" - der Leitspruch des Unternehmens bezieht sich sowohl auf den Schutz von geliebten Lebensbereichen, Menschen und deren Besitz, als auch auf den Schutz von Tieren und der Umwelt. Ende der Pressemitteilung

