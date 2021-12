Neuigkeiten zur Omikron-Variante sorgen für Entspannung. Die Panikmache um die Virusvariante scheint vorbei zu sein. Investoren greifen zu und der Dax erholt sich. Folgt jetzt die Aufwärtsbewegung? Folgt nun die Aufwärtsbewegung? Der DAX startet mit einem Plus von mehr als zwei Prozent in den Handel und überschritt bereits wieder der Marke von 15.600 Punkten. Für die Anleger hat die Corona-Variante Omikron zumindest vorerst an Schrecken verloren. ...

