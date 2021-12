BASF spaltet sein Geschäft mit Abgaskatalysatoren ab und steckt im Gegenzug bis zu 4,5 Milliarden Euro in Batteriematerialien und Recycling. Für die Abgaskatalysatoren soll eine eigenständige Einheit mit weltweit über 4000 Mitarbeitern mit Hauptsitz Iselin im US-Bundesstaat New Jersey geschaffen werden, wie der Chemiekonzern am Dienstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...