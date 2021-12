DJ MÄRKTE USA/Corona-Entspannung treibt Dow & Co weiter an

NEW YORK (Dow Jones)--Die anhaltende Hoffnung auf eine weitere Verbesserung der Lage in der Corona-Pandemie sorgt auch am Dienstag zur Eröffnung für kräftige Gewinne an der Wall Street. Damit setzt sich die positive Entwicklung des Vortages fort. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach dem Handelsstart 1,0 Prozent auf 35.571 Punkte. Der S&P-500 steigt um 1,4 Prozent und der Nasdaq-Composite klettert um 2,1 Prozent.

Weiter sind es optimistische Aussagen zur Omikron-Variante des Corona-Virus, die das Sentiment beflügeln. So hatte Anthony Fauci, leitender medizinischer US-Regierungsberater, gesagt, erste Anzeichen deuteten darauf hin, dass die Variante nicht so gefährlich sei, wie die derzeit noch dominierende Delta-Mutante.

Zudem hatte der Pharmakonzern Glaxosmithkline mitgeteilt, dass präklinische Studien gezeigt hätten, dass sein monoklonaler Antikörper Sotrovimab gegen die Omikron-Variante aktiv bleibt. "Ein Teil des Aufschwungs ist zweifellos auf den wachsenden Optimismus bezüglich der Omikron-Variante zurückzuführen, die zwar extrem ansteckend, jedoch nicht extrem gefährlich zu sein scheint", sagt Marshall Gittler, Leiter des Investment Research bei BDSwiss Holding.

Blicke auch auf Ukraine-Konflikt gerichtet

Beobachter verweisen allerdings auch auf mögliche Belastungsfaktoren, wie den russischen Truppen-Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Vor diesem Hintergrund werde mit Spannung auf das erneute Videogespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsident Wladimir Putin am Nachmittag geschaut.

Die Produktivität ex Agrar in den USA ging im dritten Quartal etwas stärker zurück als zunächst vermeldet. Dies ergab die zweite Lesung. Dagegen blieb das Handelsbilanzdefizit im Oktober leicht unter der Erwartung.

Ölpreise steigen weiter

Für die Ölpreise geht es weiter aufwärts. Die allergrößten Sorgen vor der Omikron-Variante des Coronavirus, die den jüngsten Preisabsturz ausgelöst hätten, hätten sich erst einmal verflüchtigt, so die Commerzbank. Preisunterstützend wirke auch, dass die Atomgespräche mit dem Iran zuletzt die Differenzen zwischen den Verhandlungsparteien offenbart hätten. Eine baldige Annäherung oder gar Einigung erscheine somit kaum realistisch und die US-Sanktionen blieben daher wohl noch einige Zeit in Kraft. Mit iranischem Erdöl sei daher kurzfristig nicht auf dem Markt zu rechnen, heißt es.

Der Dollar setzt die Aufwärtsbewegung zum Euro fort. "Da die Wachstumsaussichten in der Eurozone bereits teilweise durch die Restriktionen in Deutschland und anderen Ländern beeinträchtigt sind und die EZB an einem weitgehend dovischen Ton festhält, könnte der Euro unabhängig von der Stimmung im Zusammenhang mit Omikron weiter unter Druck geraten", so die ING. Die Gemeinschaftswährung könnte im Wochenverlauf die Marke von 1,12 Dollar testen, heißt es. Aktuell notiert der Euro bei 1,1242 Dollar.

Der Goldpreis bewegt sich kaum von der Stelle. Erst ein Überschreiten der Marken von 1.790 oder 1.800 Dollar eröffnete weiteres Aufwärtspotenzial, heißt es.

Am US-Anleihemarkt legen die Renditen zu. Teilnehmer verweisen auf die Entspannungssignale bei der Omikron-Variante, was eine erhöhte Risikoneigung bei den Investoren zur Folge habe.

Intel mit geplantem Mobileye-Börsengang gesucht

Für die Intel-Aktie geht es 5,7 Prozent aufwärts. Der US-Halbleiterhersteller will seine Tochter Mobileye an die Börse bringen. Mobileye entwickelt Fahrassistenz-Systeme und könnte nach Einschätzung von mit der Angelegenheit vertrauten Personen bei einem Börsengang mit mehr als 50 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

Die EU-Kommission könnte bei der geplanten Übernahme von Nuance Communications durch Microsoft genauer hinschauen, heißt es in einem Bericht. Der im April angekündigte Deal, in dem Nuance mit 19,6 Milliarden US-Dollar bewertet wird, ist bereits von den Regulierungsbehörden der USA und Australiens genehmigt worden. Daher wurde damit gerechnet, dass auch die EU-Kommission die Übernahme durchwinkt. Diese hat bis zum 21. Dezember Zeit, sich zu entscheiden, ob eine vertiefte Prüfung gerechtfertigt ist. Die Microsoft-Aktie steigt um 1,5 Prozent.

American Airlines (+1,6%) bekommt einen neuen Chef. Wie die US-Fluglinie mitteilte, wird sich Doug Parker im kommenden Jahr als CEO zurückziehen. Sein Nachfolger wird zum 31. März 2022 Robert Isom, seit 2016 President des Unternehmens. Als Chairman wird Parker aber an Bord bleiben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.570,94 +1,0% 343,91 +16,2% S&P-500 4.654,36 +1,4% 62,69 +23,9% Nasdaq-Comp. 15.538,70 +2,1% 313,54 +20,6% Nasdaq-100 16.158,03 +2,0% 311,87 +25,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,66 2,4 0,64 54,6 5 Jahre 1,24 3,1 1,21 87,8 7 Jahre 1,41 2,7 1,38 75,9 10 Jahre 1,46 2,6 1,43 54,2 30 Jahre 1,78 0,6 1,77 13,0 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Mo,17:04 % YTD EUR/USD 1,1242 -0,4% 1,1290 1,1275 -8,0% EUR/JPY 127,78 -0,2% 128,43 127,91 +1,3% EUR/CHF 1,0409 -0,3% 1,0443 1,0436 -3,7% EUR/GBP 0,8502 -0,1% 0,8507 0,8518 -4,8% USD/JPY 113,64 +0,1% 113,69 113,47 +10,0% GBP/USD 1,3224 -0,3% 1,3275 1,3237 -3,2% USD/CNH (Offshore) 6,3682 -0,1% 6,3684 6,3750 -2,1% Bitcoin BTC/USD 51.204,86 +0,7% 51.132,15 48.848,46 +76,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,60 69,49 +3,0% 2,11 +50,8% Brent/ICE 74,59 73,08 +2,1% 1,51 +45,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.779,95 1.778,75 +0,1% +1,20 -6,2% Silber (Spot) 22,42 22,38 +0,2% +0,04 -15,1% Platin (Spot) 958,95 940,95 +1,9% +18,00 -10,4% Kupfer-Future 4,35 4,34 +0,2% +0,01 +23,5% ===

